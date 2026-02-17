Κυριάκος Μητσοτάκης για την ανεργία των νέων: «Πλέον είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο»

«Κάτι αλλάζει» αναφορικά με την ανεργία των νέων στην Ελλάδα, με τη χώρα μας να είναι πλέον κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με όσα ανέλυσε σε βίντεο στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο πρωθυπουργός ανάρτησε ένα βίντεο αφιερωμένο στην ανεργία των νέων, θέλοντας να αναδείξει την εικόνα που επικρατεί για τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη.



Μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεων νέων πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγεί το πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για τους νέους εργαζόμενους.



Στο ξεκίνημα του βίντεο τίθεται το ερώτημα: «Πού πιστεύεις ότι βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην ανεργία των νέων;», με τους νέους απαντούν: «Αρκετά ψηλά θεωρώ», «Γύρω στο 10%;», «Σε ένα σχετικά καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν παλιά», «Εικοσάδα», αλλά και «Είμαστε σίγουρα πάρα πολύ ψηλά».



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ωστόσο εξηγεί: «Η αλήθεια είναι ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων με ποσοστό σχεδόν 40%. Πού βρισκόμαστε όμως σήμερα; Από το 39,5% που παραλάβαμε το 2019, η ανεργία των νέων έχει πέσει στο 13%. Πλέον είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κανείς, λοιπόν, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η ανεργία των νέων έπεσε και μάλιστα σημαντικά».



Ο πρωθυπουργός εξάλλου τονίζει ότι τα στοιχεία αυτά δεν παρουσιάζονται «για να πανηγυρίσουμε», αλλά για να καταδείξουν ότι «κάτι αλλάζει».



«Μιλάμε για δουλειές, για περισσότερες επιλογές, για καλύτερους μισθούς, για νέους που επιστρέφουν στην πατρίδα μας. Η ακρίβεια και κυρίως το στεγαστικό πιέζουν τους νέους».



Παράλληλα, αναφέρει τα κυβερνητικά μέτρα για τη στήριξη των νέων με τον μηδενισμό του φόρου εισοδήματος για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, επισημαίνοντας ότι «αρκετοί είδατε ήδη τη διαφορά στη μισθοδοσία σας», τα προγράμματα όπως το «Σπίτι μου 2» για απόκτηση πρώτης κατοικίας με χαμηλότοκο δάνειο, καθώς και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που, όπως αναφέρει, θα ανακοινωθεί έως τα τέλη Μαρτίου.



«Η υπόσχεση παραμένει πάντα η ίδια. Όσο δύσκολη κι αν είναι η προσπάθεια: οι νέοι να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές».