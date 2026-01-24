Επίδομα έως 17.500 ευρώ: Ανοίγει η πλατφόρμα για νέους 18–29 ετών

Ανοίγει ξανά ο δρόμος προς την επιχειρηματικότητα για χιλιάδες νέους ανέργους, καθώς έως το τέλος του μήνα ενεργοποιείται η πλατφόρμα αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιδότησης νεανικής επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ.

Η νέα δράση απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΑΕΚ – NEETs), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν το βήμα προς τη δική τους επιχείρηση, με χρηματοδότηση που φτάνει έως και τις 17.500 ευρώ.

Έμφαση σε γυναίκες, ψηφιακή και πράσινη οικονομία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη συμμετοχή των γυναικών, αλλά και σε επιχειρηματικά σχέδια που εντάσσονται στους τομείς της ψηφιακής και της πράσινης οικονομίας, ακολουθώντας τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία βιώσιμων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και η στήριξη της καινοτομίας, όχι απλώς μια «επιδότηση για το ξεκίνημα», αλλά ένα πραγματικό στήριγμα διάρκειας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η ενίσχυση 2.114 νέων ανέργων, μιας ομάδας που συναντά σοβαρά εμπόδια ένταξης στην αγορά εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του ΕΣΠΑ 2021–2027 «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», με συγχρηματοδότηση από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Βασικός στόχος της δράσης είναι να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που συχνά «φρενάρει» τους νέους από το να υλοποιήσουν μια επιχειρηματική ιδέα. Με την παροχή αρχικού κεφαλαίου μειώνεται το ρίσκο της εκκίνησης, ενισχύεται η βιωσιμότητα των εγχειρημάτων και δημιουργούνται προϋποθέσεις σταθερής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αιτήσεις και διαδικασία

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς και θα καταθέτουν αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα αξιολογείται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, με έμφαση στη βιωσιμότητα, τη σαφήνεια και τον ρεαλισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ και πληρούν τα ηλικιακά και ποιοτικά κριτήρια της δράσης. Κλειδί για την ένταξη αποτελεί ένα πλήρες και τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σχέδιο που να «στέκεται» στην πράξη – όχι μόνο στο χαρτί.

Πώς καταβάλλεται η επιδότηση

Το ποσό των 17.500 ευρώ καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, υπό την προϋπόθεση της συνεχούς και πραγματικής λειτουργίας της επιχείρησης:

4.700 ευρώ μετά την έναρξη δραστηριότητας

6.400 ευρώ μετά τη συμπλήρωση έξι μηνών λειτουργίας (με αυτοψία)

6.400 ευρώ μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών λειτουργίας (με νέα αυτοψία)

Με το πρόγραμμα αυτό, η ΔΥΠΑ επιχειρεί να μετατρέψει την ανεργία των νέων σε ευκαιρία δημιουργίας, δίνοντας έμφαση όχι απλώς στην επιδότηση, αλλά στη βιώσιμη επιχειρηματική προοπτική.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18–29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει, μεταξύ άλλων:

Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ και να έχουν συμφωνήσει σε Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Να μην εργάζονται, σπουδάζουν ή καταρτίζονται κατά την υποβολή της αίτησης

Να έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Να προχωρήσουν σε έναρξη δραστηριότητας μετά την αίτηση και εντός 125 ημερών από την έγκριση

Να ιδρύσουν επιχείρηση στην Ελλάδα (ατομική ή εταιρική μορφή, όπως ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.ά.)

Να κατέχουν τουλάχιστον το 51% και τη διαχείριση της επιχείρησης (όπου προβλέπεται)

Να διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ και να τους διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Να λειτουργούν σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για γονείς μικρών παιδιών ή άτομα που φροντίζουν συγγενείς με βαριά αναπηρία

Με απλά λόγια οι νέοι εκτός από μια καλή ιδέα χρειάζονται σχέδιο, συνέπεια και διάθεση να το πας μέχρι τέλους. Και αυτή τη φορά, υπάρχει ένα σοβαρό οικονομικό στήριγμα για να ξεκινήσεις.