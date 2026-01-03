Έως 15.072 ευρώ για κάθε πρόσληψη: Ξεκινά το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων γυναικών

Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση νέου προγράμματος απασχόλησης 10.000 ανέργων γυναικών, με επιχορήγηση που φτάνει έως τα 15.072 ευρώ ανά ωφελούμενη, έδωσαν με κοινή απόφασή τους τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Η έναρξη του προγράμματος και η υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Ποιες γυναίκες αφορά – Πόσες θέσεις προβλέπονται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, με ειδική έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, σε όλη τη χώρα.

Συνολικός προϋπολογισμός: 101.813.625 ευρώ

Θέσεις εργασίας:

5.000 πλήρους απασχόλησης 5.000 μερικής απασχόλησης

Οι θέσεις κατανέμονται ανεξαρτήτως κατηγορίας ωφελούμενων.

Ποιοι εργοδότες συμμετέχουν

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Οι άνεργες δεν υποβάλλουν οι ίδιες αίτηση. Υποδεικνύονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2), με βάση τις δηλωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων.

Οι εργοδότες υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντολή κενής θέσης μέσω του gov.gr.

Πλήρης απασχόληση: Τι ισχύει για την επιχορήγηση

Μοναδιαίο κόστος: 1.256 ευρώ/μήνα (25 ημέρες ασφάλισης)

Διάρκεια: 12 μήνες, με δυνατότητα 3μηνης επιμήκυνσης

Η επιχορήγηση καλύπτει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, εργοδοτικές εισφορές και επιδόματα (Χριστουγέννων, Πάσχα, άδειας).

Ποσοστά επιδότησης

70% για άνεργες εγγεγραμμένες έως 12 μήνες

80% για:

μακροχρόνια άνεργες (άνω των 12 μηνών) άνεργες μητέρες ανηλίκων έως 15 ετών

Ανώτατα ποσά

Έως 10.550,40 € (12 μήνες – χωρίς επιμήκυνση)

Έως 13.188 € (15 μήνες – με επιμήκυνση)

Έως 15.072 € για μακροχρόνια ανέργες ή μητέρες με 3μηνη επιμήκυνση

Μερική απασχόληση: Τα ποσά

Η μερική απασχόληση αφορά τουλάχιστον 4 ώρες ημερησίως και πενθήμερη εργασία.

Επιχορήγηση: 80% του κόστους

Ανώτατο μηνιαίο ποσό: 680 ευρώ

Ανώτατο συνολικό ποσό

Έως 8.160 € (12 μήνες)

Έως 10.200 € (15 μήνες με επιμήκυνση)

Σημεία-κλειδιά που πρέπει να γνωρίζουν οι εργοδότες

Ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά επιχείρηση: 300.000 € (κανόνας de minimis)

Απαγορεύεται μείωση προσωπικού το τρίμηνο πριν και μετά την αίτηση

Υποχρεωτική τήρηση νομοθεσίας για υγεία, ασφάλεια και ισότητα φύλων

Παραβάσεις ή ψευδή στοιχεία οδηγούν σε επιστροφή χρημάτων και αποκλεισμό

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός προγράμματος μένουν, μεταξύ άλλων:

Δημόσιοι φορείς και κρατικά επιχορηγούμενοι οργανισμοί

Επιχειρήσεις με σοβαρές εργατικές παραβάσεις

Νυχτερινά κέντρα, ΚΤΕΛ, σύλλογοι, offshore εταιρείες

Επιχειρήσεις «βιτρίνα» ή με έδρα την οικία χωρίς διακριτό χώρο εργασίας

Ποιες γυναίκες μπορούν να ενταχθούν

Ωφελούμενες είναι:

Άνεργες γυναίκες 18+

Άνεργες μητέρες ανηλίκων έως 15 ετών

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Εγγραφή στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ

Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης

Νόμιμο δικαίωμα διαμονής και εργασίας

Δεν εντάσσονται γυναίκες που είχαν εργαστεί στην ίδια ή συνδεδεμένη επιχείρηση το τελευταίο 12μηνο ή προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου, ορισμένου χρόνου ή για αποκλειστικά νυχτερινή εργασία.