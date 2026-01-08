ΔΥΠΑ: Πάνω από 290 εκατ. ευρώ σε πληρωμές τον Δεκέμβριο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δημοσιοποίησε τα αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών που ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο 2025, με στόχο «τη συνεπή, διαφανή και οργανωμένη καταβολή παροχών προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και άλλες ειδικές ομάδες».

Οι πληρωμές αποτελούν ουσιαστικό μέρος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας και στηρίζουν χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:

1. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας



Δαπάνη: 237.822.896,41 €



Ωφελούμενοι: 410.277 άτομα

Αφορά τα βασικά επιδόματα για ανέργους για τον μήνα Δεκέμβριο.

2. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων



Δαπάνη: 596.324,88 €



Ωφελούμενοι: 875 άτομα

Καταβολές σε αυτοαπασχολούμενους που έχουν λήξει τη δραστηριότητά τους.



3. Παροχές Μητρότητας – Γονεϊκότητας



Δαπάνη: 39.016.606,29 €



Ωφελούμενοι: 51.961 άτομα

Ενισχύσεις για άδειες μητρότητας, πατρότητας και γονικής φροντίδας.



4. Επίδομα Εργασίας



Δαπάνη: 1.188.803,34 €



Ωφελούμενοι: 3.467 άτομα

Πληρωμές για εργαζόμενους που πληρούν κριτήρια ενίσχυσης εισοδήματος.



5. Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων



Δαπάνη: 850.160,00 €



Ωφελούμενοι: 3.580 άτομα

Ενισχύσεις για ανέργους με μεγάλη διάρκεια ανεργίας.



6. Ειδικές Κατηγορίες — Δεκεμβριανές Πληρωμές

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα



Δαπάνη: 11.271.341,46 €



Ωφελούμενοι: 13.616 άτομα

Ενίσχυση για εποχικά εργαζόμενους σε διάφορους κλάδους.



Λοιπές Παροχές Ασφάλισης



Δαπάνη: 349.204,32 €



Ωφελούμενοι: 724 άτομα

Άλλες στοχευμένες πληρωμές που δεν υπάγονται στις βασικές κατηγορίες.



7. Ειδικά Προγράμματα Απασχόλησης



Αυτές οι πληρωμές αφορούν προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης ειδικών ομάδων:



Πρόγραμμα για 1.135 ανέργους στον τομέα υγείας: 363.833,83 €



100 άνεργοι σε πυρόπληκτες περιοχές Αττικής: 38.852,74 €



100 άνεργοι — Β’ Κύκλος Αττικής: 26.427,88 €



100 άνεργοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ: 84.222,05 €



4.000 μακροχρόνια άνεργοι στον τομέα υγείας: 1.145.119,72 €



500 τραυματιοφορείς στο δημόσιο σύστημα υγείας: 376.032,98 €



Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα ΥΠΕΝ & ΥΜΑ: 762,34 €

(Ο αριθμός ωφελουμένων σε αυτές τις επιμέρους δράσεις αντιστοιχεί στις ομάδες που υποστηρίχθηκαν.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων, με τις πληρωμές που ξεπερνούν τα 290 εκατ. ευρώ, όπως τονίζει η ΔΥΠΑ ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία απέναντι στους πολίτες.