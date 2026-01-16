ΔΥΠΑ: 10.000 νέες θέσεις για άνεργες γυναίκες με έμφαση σε μητέρες

Ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων. Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 101.813.625 ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και στόχο έχει την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση της ισορροπίας οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Από τις 10.000 θέσεις εργασίας, οι 5.000 αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, προσφέροντας ευελιξία σε γυναίκες που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν πλήρη απασχόληση.

Ωφελούμενες: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, με ή χωρίς παιδιά, δίνοντας έμφαση σε μητέρες με τουλάχιστον ένα ανήλικο τέκνο έως 15 ετών.

Δικαιούχοι: Ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Διάρκεια: Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον τρεις μήνες.

Επιχορήγηση:

Για άνεργες γυναίκες έως 12 μήνες, η επιχορήγηση καλύπτει το 70% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (μέχρι 879,20 ευρώ).

Για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες παιδιών έως 15 ετών, η επιχορήγηση φτάνει στο 80% (μέχρι 1.004,80 ευρώ).

Στις θέσεις μερικής απασχόλησης, η επιχορήγηση είναι 80% για όλες τις κατηγορίες, με ανώτατο όριο 680 ευρώ μηνιαίως.

Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Η ΔΥΠΑ καλεί επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενες γυναίκες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, που συνδυάζει ουσιαστική στήριξη της απασχόλησης, κοινωνική ευαισθησία και προσαρμοσμένες επιλογές εργασίας για τη σύγχρονη ζωή.