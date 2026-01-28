ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε σήμερα νέο πρόγραμμα ανέργων με επιδότηση 1.475 ευρώ και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Από σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 15:00, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.



Το πρόγραμμα «Μελισσοκομία – Β’ Κύκλος», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, στοχεύει στην απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων γύρω από την εκτροφή και διαχείριση του μελισσιού, την παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων, την τυποποίηση και συσκευασία, καθώς και τους τρόπους προώθησης των προϊόντων στην αγορά.

Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών προσπαθειών και θα εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.



Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου Πάργας και απευθύνεται σε 15 άνεργους, ηλικίας 18 έως 60 ετών, αποφοίτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κατοίκους του Δήμου Πάργας ή όμορων Δήμων του Νομού Πρέβεζας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου.



Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.



Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης στο ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ (email: kdvm.ioannina@dypa.gov.gr, 3ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών, ΤΚ 45500, τηλ. 2651048063).