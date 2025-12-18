Μικρή μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα: Τι σημαίνουν τα στατιστικά για το μέλλον

Ο μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας παρουσίασε μια οριακή μείωση 0,03%, φτάνοντας τα 10.372.335 άτομα την 1η Ιανουαρίου 2025, σε σχέση με το 10.375.764 άτομα του προηγούμενου έτους, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ. Στον συνολικό πληθυσμό καταγράφονται 5.094.094 άνδρες και 5.278.241 γυναίκες.

Η μείωση αυτή, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει από τη φυσική μείωση του πληθυσμού, που ανήλθε σε 57.564 άτομα (68.309 γεννήσεις σε σχέση με 125.873 θανάτους) και τη θετική καθαρή μετανάστευση, η οποία εκτιμάται στα 54.135 άτομα.

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, το 12,8% του πληθυσμού είναι κάτω των 15 ετών, το 63,5% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 15-64 ετών, ενώ το 23,7% είναι άνω των 65 ετών. Ο δείκτης γήρανσης, που υπολογίζεται ως η αναλογία του πληθυσμού άνω των 65 ετών προς τον πληθυσμό 0-14 ετών, διαμορφώθηκε στο 185,4.

Αναφορικά με τη μετανάστευση, η καθαρή εισροή μεταναστών το 2024 ήταν 54.135 άτομα, προερχόμενη από 132.149 εισερχόμενους και 78.014 εξερχόμενους. Σημειώνεται ότι η καθαρή μετανάστευση του 2023 αναθεωρήθηκε σε 29.816 άτομα, με 116.591 εισερχόμενους και 86.775 εξερχόμενους. Στα δεδομένα εισερχόμενης μετανάστευσης περιλαμβάνονται και άτομα που βρίσκονταν στη χώρα υπό καθεστώς διεθνούς ή προσωρινής προστασίας.