Ανοδική πορεία για τις ελληνικές εξαγωγές τον Οκτώβριο - Τρόφιμα και βιομηχανικά οδηγούν την κούρσα

Θετική εξέλιξη καταγράφεται στο ελληνικό εξωτερικό εμπόριο, καθώς οι εξαγωγές τον Οκτώβριο του 2025 παρουσίασαν σημαντική αύξηση, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), επεξεργασμένα από το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε 4,25 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 (4,02 δισ. ευρώ). Αντίθετα, οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 5,0%, φτάνοντας τα 6,91 δισ. ευρώ από 7,27 δισ. ευρώ πέρυσι.



Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε σημαντικά, διαμορφούμενο σε -2,65 δισ. ευρώ, από -3,25 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2024, δηλαδή μείωση 18,4%.

Σημειώνεται ωστόσο πως αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή – μια προϊοντική κατηγορία που παραδοσιακά μεταβάλλει έντονα το συνολικό αποτέλεσμα – η αύξηση περιορίζεται σε μόλις 0,3%, δείχνοντας ότι η υπόλοιπη παραγωγική βάση παραμένει μεν ανθεκτική αλλά χωρίς ισχυρή δυναμική.

Αποτελέσματα για το δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2025

Σε επίπεδο δεκαμήνου, οι συνολικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 40,33 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 3,7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές περιορίστηκαν κατά 4,6%, φτάνοντας τα 67,44 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα βελτιώθηκε κατά 6,0%, διαμορφούμενο σε -27,10 δισ. ευρώ.



Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,7% στα 30,75 δισ. ευρώ, αλλά το έλλειμμα χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε μικρή αύξηση 1,6%, φτάνοντας τα -23,86 δισ. ευρώ.

Εξαγωγές ανά κλάδο

Ανά κλάδο, οι τροφές κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο, αυξάνοντας τις εξαγωγές κατά 10,2%, ενώ θετικές επιδόσεις παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη (+4,6%), τα χημικά (+2,3%) και τα ποτά–καπνά (+7,8%). Αντίθετα, σημαντική πτώση κατέγραψαν τα πετρελαιοειδή (-18,5%), επηρεάζοντας το συνολικό αποτέλεσμα. Μικρότερες μειώσεις σημειώθηκαν στα μηχανήματα–οχήματα, τα βιομηχανικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες.

Εξαγωγικοί προορισμοί

Όσον αφορά τους προορισμούς, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασαν οριακή μείωση 0,1%, ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησαν κατά 8,0%. Το μερίδιο της ΕΕ στις συνολικές εξαγωγές ενισχύθηκε στο 57,1%, ενώ των Τρίτων Χωρών μειώθηκε στο 42,9%. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ προς Τρίτες Χώρες κατά 1,2%.