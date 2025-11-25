Οι δασμοί Τραμπ «χτυπούν» την Ελλάδα: Μεγάλο πλήγμα στις εξαγωγές ελαιολάδου, φέτας και φρούτων

Οι επιπτώσεις της νέας δασμολογικής πολιτικής Τραμπ αρχίζουν ήδη να αποτυπώνονται στα ελληνικά προϊόντα που ταξιδεύουν προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι μήνες αβεβαιότητας πριν από τις τελικές αποφάσεις, αλλά και οι ίδιοι οι δασμοί , έχουν προκαλέσει αισθητές πιέσεις σε βασικούς πυλώνες των ελληνικών εξαγωγών στις ΗΠΑ: επιτραπέζιες ελιές , φέτα , ακτινίδια, ελαιόλαδο , ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, τσιμέντο και βιομηχανικό εξοπλισμό.

Στο διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2025, τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα καταγράφουν αξιοσημείωτες μειώσεις, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρευστό το τοπίο – Εξαιρέσεις της τελευταίας στιγμής

Παρά τα πρώτα στοιχεία, ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικός. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις στις 14 Νοεμβρίου υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που εξαιρεί δεκάδες προϊόντα από τους δασμούς – ανάμεσά τους και προϊόντα με βάρος για την Ελλάδα, όπως τα ακτινίδια και συγκεκριμένα φάρμακα.

Ωστόσο, ελιές, φέτα, ροδάκινα, σωλήνες από χάλυβα και άλλα κρίσιμα προϊόντα συνεχίζουν να επιβαρύνονται, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στους εξαγωγείς.

Μικρή συνολική άνοδος – Μεγάλη όμως «τρύπα» στις ποσότητες

Παρά τις απώλειες σε επιμέρους κλάδους, οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ ενισχύθηκαν οριακά, κατά 1,7%, φτάνοντας τα 1,839 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου (από 1,808 δισ. πέρυσι). Η άνοδος όμως αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό… λογιστική, καθώς οφείλεται στις υψηλότερες τιμές. Οι ποσότητες έχουν μειωθεί κατά 15,5%.

Τρόφιμα: Πτώση στα «βαριά χαρτιά» – Ποιες κατηγορίες χάνουν έδαφος

Επιτραπέζιες ελιές

106 εκατ. ευρώ το διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2025

Από 109,9 εκατ. το 2024

Πτώση: 3,6%

Πρόκειται για το κορυφαίο ελληνικό τρόφιμο στις ΗΠΑ, με εξαγωγές που το 2024 άγγιξαν τα 214 εκατ. ευρώ.

Φέτα

30,4 εκατ. ευρώ από 35,3 εκατ.

Μείωση: 14%

Ελαιόλαδο

31,1 εκατ. ευρώ από 33,6 εκατ.

Πτώση: 7,4%



Το 2024, οι εξαγωγές ελαιολάδου είχαν φτάσει τα 68 εκατ. ευρώ, ενώ της φέτας τα 61,9 εκατ. ευρώ.

Ακτινίδια

Κατακόρυφη πτώση: 22,4%

Πέρυσι οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 31 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα ελληνικά τρόφιμα στις ΗΠΑ το 2024 ξεπέρασαν τα 550 εκατ. ευρώ, αλλά το 2025 το momentum έχει αρχίσει να αλλάζει.

Τσιμέντο: Η μεγαλύτερη απώλεια – Κίνδυνος για μία από τις ισχυρότερες αγορές

Ο κλάδος του τσιμέντου δέχεται το πιο ηχηρό πλήγμα. Οι εξαγωγές του εξαμήνου είναι λιγότερες από τις μισές, σε συνέχεια μιας χρονιάς (2024) όπου ο κλάδος «εκτοξεύτηκε» από τα 93,1 εκατ. στα 121,6 εκατ. ευρώ.

Στο διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2025 καταγράφεται πτώση σχεδόν 39% σε σχέση με πέρυσι. Η μερίδα των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ ξεπερνούσε διαχρονικά το 50% – κάτι που σημαίνει ότι η απώλεια της συγκεκριμένης αγοράς θα συνιστούσε σοβαρό στρατηγικό πλήγμα.

Οι «κερδισμένοι» της χρονιάς: Αλουμίνιο και χαλυβδοσωλήνες

Μέσα στη γενική αναταραχή, υπάρχουν και δύο εξαιρέσεις:

Αλουμίνιο (πλάκες αργιλίου): +30%

Σωλήνες από σίδηρο/χάλυβα: +232%

Η έκρηξη στις εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων εξηγείται από το ότι οι ΗΠΑ αποτελούν ουσιαστικά καινούργια αγορά για το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς οι πρώτες εξαγωγές έγιναν μόλις το 2024, φτάνοντας τα 21,8 εκατ. ευρώ.