Το deal των 200 εκατ. που αλλάζει τον χάρτη στο ελληνικό γάλα και τη φέτα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε και επίσημα το «πράσινο φως» για ένα από τα μεγαλύτερα deals στον εγχώριο γαλακτοκομικό κλάδο. Η απόκτηση της Δωδώνη Α.Ε. από τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία επισφραγίζει μια από τις πιο ηχηρές επιχειρηματικές συμφωνίες του 2025 και βάζει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού «παίκτη» στην αγορά των τροφίμων.

Το deal των 200 εκατ. ευρώ

Η οριστική συμφωνία έκλεισε τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία –συμφερόντων της οικογένειας Σαράντη– απέκτησε το 100% της Δωδώνη από το αμερικανικό fund CVC Capital Partners, βασικό μέτοχο της Vivartia.

Η δεσμευτική πρόταση είχε υποβληθεί στις 17 Απριλίου, μετά την ολοκλήρωση οικονομικού και νομικού ελέγχου. Το τίμημα κινήθηκε γύρω στα 200-205 εκατ. ευρώ, με την Ελληνικά Γαλακτοκομεία να έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση και τροποποίηση των δανειακών υποχρεώσεων της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας.

Η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για τον ανταγωνισμό. Η ανάλυση κάλυψε όλες τις σχετικές αγορές – από την προμήθεια νωπού γάλακτος έως τα τελικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυριά, φυτικά προϊόντα, επιδόρπια, χυμούς, έτοιμα ροφήματα).

Σύμφωνα με τα ευρήματα:

Τα αθροιστικά μερίδια αγοράς των δύο εταιρειών είναι χαμηλά, χωρίς σημαντική ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης.

Στην Ήπειρο, όπου η Δωδώνη έχει παραδοσιακά υψηλό μερίδιο, οι παραγωγοί διαθέτουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη και μπορούν να στραφούν σε άλλους αγοραστές.

Σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων, τα μερίδια δεν υπερβαίνουν το 20%, ενώ στην αγορά των φυτικών επιδορπίων η νέα οντότητα κατέχει τη 2η θέση, αρκετά πίσω από τον ηγέτη της αγοράς.

Το τελικό συμπέρασμα: η εξαγορά δεν αλλοιώνει τον ανταγωνισμό, ούτε δημιουργεί συνθήκες ολιγοπωλίου.

Οι αριθμοί πίσω από τη συμφωνία

Με τη Δωδώνη στο χαρτοφυλάκιό του, ο όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία μετατρέπεται σε κολοσσό των 750 εκατ. ευρώ ενεργητικού και 800 εκατ. ευρώ κύκλου εργασιών, απασχολώντας 2.500 εργαζόμενους. Στόχος του ομίλου είναι να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες της Ανατολικής Ευρώπης, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα.

Το 2024:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 654,06 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 9% σε σχέση με το 2023.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 92,95 εκατ. ευρώ, με μικρή κάμψη 1,2%.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 22,9%, φτάνοντας τα 33,55 εκατ. ευρώ.

Εντυπωσιακό στοιχείο: το 60% του τζίρου και των κερδών προέρχεται πλέον από το εξωτερικό, χάρη και στην εξαγορά της United Milk Company στη Βουλγαρία.

Η νέα γενιά Σαράντη στο τιμόνι

Μετά από 40 χρόνια, τα αδέρφια Δημήτρης και Μιχάλης Σαράντης παρέδωσαν τη σκυτάλη στη νέα γενιά. Ο Στέλιος Σαράντης, γιος του Δημήτρη, ανέλαβε την προεδρία, ενώ ο Στέλιος Σαράντης (γιος του Μιχάλη) τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν επίσης τα μέλη της οικογένειας Ζωή, Μιχάλης, Μαρίνα και Γιώργος Σαράντης. Η αλλαγή ηγεσίας σηματοδοτεί τη νέα εποχή του ομίλου.

Η εικόνα της Δωδώνη το 2024

Η ηπειρώτικη εταιρεία κατέγραψε αύξηση 3% στον κύκλο εργασιών, φτάνοντας τα 153,36 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο ομίλου το ποσό ανήλθε στα 180,2 εκατ. ευρώ (+6%).

Η Δωδώνη διατήρησε την πρωτιά στη φέτα με μερίδιο 12,3% και ενίσχυσε τη διεθνή της παρουσία. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν θεαματικά:

+45,7% στις ΗΠΑ

+78,5% στην Ολλανδία

+22,2% στην Ισπανία

Στην Ολλανδία, τα γιαούρτια Δωδώνη έγιναν Νο1 σε πωλήσεις, ενώ η εταιρεία διατήρησε την ισχυρή θέση της και σε φέτα/χαλούμι σε Αυστραλία, Βέλγιο και Καναδά.

Οι επόμενες κινήσεις

Η εξαγορά της Δωδώνη αποτελεί στρατηγικό άλμα για τον όμιλο. Οι επόμενοι στόχοι:

Ενίσχυση της παρουσίας σε Ρουμανία και Βουλγαρία, με περαιτέρω ανάπτυξη στα Βαλκάνια.

Μείωση κόστους μέσω αναδιοργάνωσης παραγωγής και δικτύων διανομής.

Χρηματοδότηση του νέου επιχειρησιακού πλάνου 2025-2026 και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ο όμιλος συνεχίζει να χτίζει πάνω στα εμπορικά σήματα Όλυμπος, Ροδόπη, Τυράς, ΑΓΝΟ, Κλιάφα, Κάμπος Χίου, δημιουργώντας μια εγχώρια “αυτοκρατορία” γεύσεων και προϊόντων που ταξιδεύουν πια σε όλο τον κόσμο.

Η ουσία

Από ένα μικρό τυροκομείο της Θεσσαλίας σε έναν διεθνή όμιλο-ηγέτη. Η εξαγορά της Δωδώνη δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική κίνηση. Είναι το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία μιας ελληνικής οικογενειακής εταιρείας που κατάφερε να μετατρέψει το γάλα σε... εθνικό brand εξαγωγής.