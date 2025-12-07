Η φέτα γίνεται...λευκός χρυσός: Η ευλογιά κόβει το γάλα και ανεβάζει τις τιμές του εθνικού προϊόντος

Η ελληνική φέτα, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα προϊόντα ΠΟΠ διεθνώς, κινδυνεύει να γίνει δυσεύρετη και ακριβότερη στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου. Μια παρατεταμένη επιδημία ευλογιάς, που πλήττει κοπάδια προβάτων και κατσικιών στην Ελλάδα έχει θέσει σε συναγερμό τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις ευρωπαϊκές αγορές που εξαρτώνται από τις ελληνικές εξαγωγές.



Αν και οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη φανεί στα ράφια των βρετανικών σούπερ μάρκετ, εξαγωγείς, γαλακτοβιομηχανίες και ειδικοί του αγροτικού τομέα προειδοποιούν ότι η πίεση στην αλυσίδα εφοδιασμού αυξάνεται σταθερά και αναμένεται να γίνει εμφανής στις αρχές του 2026.



Η Ελλάδα, κύριος προμηθευτής φέτας ΠΟΠ στην Ευρώπη, βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντική εξάπλωση της ευλογιάς, με αποτέλεσμα μαζικές θανατώσεις ζώων σε προσπάθεια περιορισμού της νόσου. Η απώλεια δεκάδων χιλιάδων αμνοεριφίων έχει μειώσει δραστικά την παραγωγή γάλακτος, απειλώντας τα αποθέματα και τον ρυθμό παραγωγής του εμβληματικού τυριού.



Σύμφωνα με τους Times, η τιμή της ελληνικής φέτας αναμένεται να εκτοξευθεί τους πρώτους μήνες του 2026, καθώς η περιορισμένη προσφορά θα οδηγήσει σε ελλείψεις και διαταραχές στην αγορά. Η Βρετανία, που εισάγει φέτα αξίας περίπου 90 εκατ. ευρώ ετησίως, αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα.



Το ίδιο κλίμα ανησυχίας καταγράφει και το BBC, προειδοποιώντας ότι εάν η επιδημία δεν τεθεί υπό έλεγχο σύντομα, οι οικονομικές επιπτώσεις ενδέχεται να αγγίξουν όχι μόνο την ελληνική κτηνοτροφία και τυροκομία αλλά και τη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων.



Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες και τους ειδικούς να καλούν για άμεση στήριξη και αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης.