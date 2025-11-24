«Πράσινο φως» για το μεγάλο deal των 65 εκατ. ευρώ που αλλάζει τον κλάδο των αλλαντικών

Στις 20 Νοεμβρίου 2025, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την απόφαση 895/2025, ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ΝΙΚΑΣ από την Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011. Πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις στον κλάδο των αλλαντικών τα τελευταία χρόνια, καθώς φέρνει κάτω από την ίδια «ομπρέλα» δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα brands της ελληνικής αγοράς.

Η συμφωνία προβλέπει την εξαγορά του 100 % της ΝΙΚΑΣ από την ΥΦΑΝΤΗΣ, με αντάλλαγμα περίπου 65 εκατ. ευρώ, και περιλαμβάνει το εργοστάσιο του Αγίου Στεφάνου καθώς και το brand Εδεσμα. Με την κίνηση αυτή, ο όμιλος ΥΦΑΝΤΗΣ ενισχύει το χαρτοφυλάκιό του, που πλέον περιλαμβάνει τέσσερα ισχυρά σήματα (ΥΦΑΝΤΗΣ, Θράκης Γεύσεις, ΝΙΚΑΣ, Εδεσμα) και τζίρο που υπερβαίνει τα 280 εκατ. ευρώ.

Ένας κλάδος με πολλές ταχύτητες – και έντονο ανταγωνισμό

Η συγκέντρωση αφορά την αγορά του επεξεργασμένου κρέατος για κρύα κατανάλωση – τα γνωστά σε όλους αλλαντικά. Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο κλάδος στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από:

Εγχώριες πρώτες ύλες, που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική της παραγωγής.

Μεγάλη μεταβλητότητα, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν σχεδόν όλους τους τύπους αλλαντικών.

Πολλούς παίκτες, κυρίως μικρού και μεσαίου μεγέθους, αλλά και λίγες ισχυρές βιομηχανίες.

Τα προϊόντα διανέμονται τόσο στη λιανική όσο και στη μαζική εστίαση, καλύπτοντας όλη την ελληνική επικράτεια.

Τι έδειξε η έρευνα της Επιτροπής

Η αξιολόγηση της συγκέντρωσης βασίστηκε σε στοιχεία από την ίδια την εξαγοράζουσα εταιρεία, τους άμεσους ανταγωνιστές, τα σούπερ μάρκετ , καθώς και προηγούμενες αποφάσεις ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών.



Η Επιτροπή εστίασε σε κρίσιμους παράγοντες που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον:

Αστάθεια και ασυμμετρία μεριδίων αγοράς, που υποδεικνύουν ζωηρή κινητικότητα στον κλάδο.

Απουσία ουσιαστικών εμποδίων εισόδου για νέους παίκτες.

Έλλειψη δεσμών (νομικών ή διαρθρωτικών) μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη των σούπερ μάρκετ, ειδικά λόγω των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, που πιέζουν έντονα τις τιμές των επώνυμων προϊόντων.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες λειτουργούν ως «αντίβαρο» στην ισχύ των μεγάλων προμηθευτών και περιορίζουν τις πιθανές επιπτώσεις της συγκέντρωσης.

Πού θα φτάσει το νέο σχήμα στα ράφια

Αλλαντικά από πουλερικά (λιανική)

Το νέο σχήμα θα φτάσει σε αθροιστικό μερίδιο 30–40%, ωστόσο στην αγορά υπάρχει τουλάχιστον ένας ακόμη ισχυρός ανταγωνιστής με αντίστοιχο μερίδιο. Τα τελευταία χρόνια η αγορά εμφανίζει έντονες αυξομειώσεις, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ενισχύουν την πίεση προς τις μεγάλες μάρκες.

Αλλαντικά από χοιρινό (λιανική)

Η νέα οντότητα θα διαθέτει μερίδιο άνω του 20–30%, όμως η αύξηση λόγω της εξαγοράς χαρακτηρίζεται περιορισμένη. Παράλληλα, υπάρχει ανταγωνιστής με παρόμοιο βάρος στην αγορά, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας καταλαμβάνουν συνολικά την πρώτη θέση σε πωλήσεις.

Βόειο κρέας και λουκάνικα

Στις επιμέρους αυτές κατηγορίες, είτε το μερίδιο της νέας οντότητας παραμένει κάτω από τα όρια που ορίζουν επηρεαζόμενη αγορά είτε η προσαύξηση είναι μικρότερη του 5%, άρα μη σημαντική για τον ανταγωνισμό.

Μαζική εστίαση

Και εδώ, οι επιπτώσεις θεωρούνται περιορισμένες και αντίστοιχες αυτών της λιανικής.

Το τελικό συμπέρασμα

Με βάση το σύνολο των στοιχείων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκτιμά ότι η συγκέντρωση δεν δημιουργεί ούτε ενισχύει δεσπόζουσα θέση και δεν προκαλεί προβλήματα ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Έτσι, η μεγάλη κίνηση ΥΦΑΝΤΗ – ΝΙΚΑ παίρνει οριστικά το «OK», ανοίγοντας έναν νέο κύκλο εξελίξεων στον κλάδο των ελληνικών αλλαντικών.