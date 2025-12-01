Τα σούπερ μάρκετ που ξεχώρισαν το 2024 – Ποια αλυσίδα απογείωσε τις πωλήσεις

Στα 13,06 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις των ελληνικών σούπερ μάρκετ το 2024 — αύξηση 4,38% σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της 29ης έκδοσης του Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ που εκδίδει η Boussias Media.

Τα μεγέθη του «Πανοράματος» βασίζονται στους ισολογισμούς των 43 μεγαλύτερων αλυσίδων, με εξαίρεση τη Lidl Ελλάς, η οποία δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία.



Κερδοφόρα χρονιά αλλά με προβλήματα κόστους

Παρά τις δυσκολίες, πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένο λειτουργικό και μισθολογικό κόστος, ο κλάδος κατάφερε να κρατήσει θετικό «bottom line». Η οργανική ανάπτυξη και η συγκρατημένη διαχείριση κόστισαν σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία.

Οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κατάφεραν να πετύχουν την ίδια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων με το σύνολο (4,38%), αποσπώντας, με 11,99 δισ. € ,το 91,81% του συνολικού τζίρου των 43 εταιρειών.

Ποιος ξεχώρισε: Οι πέντε πρώτοι στην ιεράρχηση

Πρώτη: Σκλαβενίτης με τζίρος 4,65 δισ. €, αύξηση +7,79%.

Δεύτερη: ΑΒ Βασιλόπουλος με τζίρος 1,94 δισ. €, με πτώση 1,75%.

Τρίτη: Μετρό με τζίρος 1,62 δισ. €, αύξηση 2,00%.

Στη συνέχεια: Δ. Μασούτης με τζίρο 1,14 δισ. € και άνοδο +5,94%, και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός με άνοδο 10,78%.

Ακολουθούν οι Πέντε, Market In, Bazaar και Χαλκιαδάκης.

Τα «μικτά» κέδρη ανέβηκαν, τα λειτουργικά και καθαρά «πιέστηκαν»

Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 5,39%, φτάνοντας τα 3,15 δισ. ευρώ. Όμως, ο δείκτης EBIT (κέρδη προ τόκων και φόρων) υποχώρησε από 3,70% σε 3,21%, με τα λειτουργικά κέρδη να μειώνονται από 463,41 σε 421,31 εκατ. ευρώ. Αυτό οφείλεται σε αύξηση λειτουργικών δαπανών (+6,84%) που υπερέβη την αύξηση του κόστους πωληθέντων (+4,07%) και των πωλήσεων (+4,38%).



Τα κέρδη προ φόρων έπεσαν κατά 6,66%, σε 215,20 εκατ. ευρώ, με το καθαρό περιθώριο να περιορίζεται στο 1,51% από 1,68%. Τα κέρδη μετά φόρους διαμορφώθηκαν σε 164,98 εκατ. ευρώ. Μόνο δύο από τις δέκα κορυφαίες αλυσίδες κατάφεραν να αυξήσουν τα καθαρά τους κέρδη σε σχέση με το 2023.

Παράλληλα, το συνολικό λειτουργικό κόστος των 43 αλυσίδων ανέβηκε στα 3,08 δισ. ευρώ (+6,84%), αντιστοιχώντας στο 23,61% των πωλήσεών τους (από 23,07% το 2023). Οι 36 από τις 43 εταιρείες εμφάνισαν αύξηση λειτουργικών εξόδων.

Τι περιμένουμε στο μέλλον

Η χρονιά του 2024 αποδείχθηκε ικανοποιητική για τον κλάδο, αλλά όχι χωρίς προκλήσεις. Η οργανική ανάπτυξη κράτησε τον τζίρο σε ανοδική τροχιά, ωστόσο το αυξημένο λειτουργικό και αποθεματικό κόστος, το κόστος δανεισμού και γενικά οι πιέσεις κόστους δείχνουν πως τα επόμενα χρόνια η αποδοτικότητα και η διαχείριση κόστους θα είναι το κρίσιμο στοίχημα για τις αλυσίδες