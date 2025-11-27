Lidl: Έρχεται το Lidl House Athens - Ριζικές αλλαγές στα καταστήματα τον Μάρτιο

Ο Μάρτιος του 2026 θα είναι ένας μήνας βασικών αλλαγών για την Lidl στην Ελλάδα. Πέρα από την αλλαγή κορυφής με τον Μίλτο Φοροζίδη να διαδέχεται τον Martin Brandenburger η αλυσίδα σούπερ μάρκετ ετοιμάζει δύο σημαντικές κινήσεις τον συγκεκριμένο μήνα: Στο κέντρο της Αθήνας θα λειτουργήσει το Lidl House Athens, ενώ σε όλα τα καταστήματα της αλυσίδας θα υπάρξει αναβάθμιση του χώρου πωλήσεων Non – Food.

Οι αλλαγές στο Non – Food

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του flash.gr, κατά την διάρκεια δημοσιογραφικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο κ. Brandenburgen ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθούν ξεχωριστά καταστήματα Non – Food σαν και αυτά που ήδη έχουν δρομολογηθεί στην Γερμανία αλλά θα υπάρξει αναβάθμιση του χώρου πώλησης των συγκεκριμένων προϊόντων εντός των υφιστάμενων καταστημάτων.

Στην τοποθέτηση του ανέφερε χαρακτηριστικά «σχεδιάζουμε την αναδιάταξη του χώρου πώλησης Non Food σε όλα μας τα καταστήματά μας από τον Μάρτιο του 2026. Στόχος μας είναι υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός των θεματικών π.χ. εργαλεία, αθλητικά είδη, ρούχα, κουζινικά σκεύη κτλ. για να γίνεται η πλοήγηση του πελάτη πιο εύκολη και ευχάριστη. Γιατί θέλουμε κάθε κατάστημά μας να είναι ένας χώρος που εμπνέει και καλύπτει τις ανάγκες των πελατών μας.»

Lidl House Athens

H δεύτερη μεγάλη αλλαγή που έρχεται τον προσεχή Μάρτιο είναι η έναρξη λειτουργίας του Lidl House Athens στο κέντρο της Αθήνας. «Πρόκειται για έναν νέο, ανοιχτό χώρο στην καρδιά της Αθήνας, όπου η ιδέα για μια "Καλύτερη Ποιότητα Ζωής" χάρη στη Lidl πρόκειται να πάρει σάρκα και οστά στην πράξη. Το Lidl House θα λειτουργεί ως σημείο φιλοξενίας δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γευσιγνωσιών, workshops, συνεργασιών και ειδικών παρουσιάσεων γύρω από τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα και την ποιότητα ζωής, με δικό της resident chef, και συγκεκριμένα τον Δήμο Μπαλόπουλο.

Είναι ένας χώρος που δημιουργεί εμπειρίες, ενσαρκώνει την καινοτομία και προσφέρει ουσία. Ένας χώρος που ανοίγει έναν διάλογο με τον κόσμο και δείχνει ξεκάθαρα ποιοι είμαστε και τι πρεσβεύουμε», σημείωσε στην ομιλία του ο κ. Brandeburgen. Αν και δεν αποκάλυψε τον χώρο που θα δημιουργηθεί το Lidl House Athens, αυτό εικάζεται ότι θα βρίσκεται στην Στοά Αρσάκη που αναμένεται να ανοίξει την προσεχή Άνοιξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιος χώρος λειτουργεί ήδη στην Κύπρο εδώ και αρκετά χρόνια υπό την επωνυμία "Lidl Food Academy".

Self Checkout ταμεία σε όλα τα καταστήματα

Το πείραμα που ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι με την λειτουργία του πρώτου σούπερ μάρκετ της Lidl με Self Checkout ταμεία στην Σίνδο πέτυχε και αναμένεται να επεκταθεί σε όλο το δίκτυο της αλυσίδας. Φέτος η χρονιά θα κλείσει με 40 καταστήματα να έχουν ταμεία νέας τεχνολογίας ενώ του χρόνου ο αριθμός θα φθάσει τα 130 - 140 με το 2027 να είναι η χρονιά όπου το σύνολο των σούπερ μάρκετ της Lidl να έχουν self checkout service.

Όπως διευκρίνησε ο κ. Brandenburgen σε όλα τα καταστήματα θα υπάρχουν και ταμίες όμως τα «συμβατικά» ταμεία θα είναι σαφώς λιγότερα από αυτά της αυτοεξυπηρέτησης πελατών.

Επενδύσεις 200 εκατ. ευρώ την επόμενη διετία

Σε επίπεδο επενδύσεων η αλυσίδα έχει δρομολογήσει ένα πρόγραμμα της τάξης των 200 εκατ. ευρώ. Μεγάλο μέρος του αφορά στο logistic center στα Τρίκαλα, που εξυπηρετεί τον ανεφοδιασμό 50 καταστημάτων της κεντρικής Ελλάδας. Αντίστοιχα το νέο logistic center στην Ελευσίνα, συνολικής έκτασης 62.000 m2, προχωράει βάσει προγραμματισμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2029.

Εντός της νέας χρονιάς δρομολογείται η έναρξη λειτουργίας πέντε νέων καταστημάτων, ενώ μέχρι το τέλος του 2025 θα λειτουργήσει και το νέο κατάστημα στο Μαρούσι. Επί του παρόντος το δίκτυο της αλυσίδας απαρτίζουν 231 σημεία πώλησης πανελλαδικά.