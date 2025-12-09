Για τη Lidl το «Καλύτερη Ποιότητα Ζωής» δεν είναι απλώς ένα μήνυμα, είναι στάση ζωής

Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια και στη δημοσιογραφική εκδήλωση της Lidl Ελλάς στο Μουσείο της Ακρόπολης, ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, είπε αλήθειες με «σκληρά» νούμερα, παρουσιάζοντας τη συμβολή της LIDL στην ελληνική οικονομία. Επικαλούμενος στοιχεία για το 2024, τόνισε ότι η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στα €1,07 δισ., κάτι που ποσοστιαία μεταφράζεται στο 0,52 %. Την ίδια χρονιά καταγράφηκαν 38,1 χιλ. θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν στο 0,73% της συνολικής απασχόλησης της χώρας και η εταιρεία απέδωσε €438 εκ. συνολικούς φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Lidl Ελλάς

Η συμβολή της Lidl στην ελληνική οικονομία δεν σταματάει στο παρόν. Ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, τόνισε ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα επενδυθούν πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για 5 νέα καταστήματα, στον εσωτερικό εκσυγχρονισμό του logistic center στα Τρίκαλα και στη δημιουργία ενός νέου στην Ελευσίνα, ενώ με το ποσό αυτό θα καλυφθεί και η εγκατάσταση ταμείων self-checkout. Μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σε περισσότερα από τα μισά καταστήματα.



Αυτό που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι η εταιρεία και τα στελέχη παραμένουν πιστοί στο βασικό και διαχρονικό μότο «Η καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή», κάτι που σε συνθήκες ακρίβειας είναι ακόμα πιο σημαντικό. Έτσι ανακοίνωσαν ότι το καρότσι με 44 βασικά προϊόντα ήταν συστηματικά κατά 11,75% φθηνότερο (εξοικονόμηση 10,74 ευρώ) σε σχέση με άλλα σουπερμάρκετ. Αναμενόμενα η Lidl εξασφάλισε για 2η συνεχόμενη χρονιά τη διάκριση Best Buy Award.

Βασιλική Αδαμίδου - Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς

Ένας λόγος που αξίζει να ψωνίζεις από τα Lidl είναι η κοινωνική συνεισφορά της εταιρείας. Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, τόνισε ότι τα πάντα στη Lidl αρχίζουν και τελειώνουν με τη λέξη ποιότητα. Με τη στρατηγική CSR 2.0 υλοποιούνται οι στόχοι της εταιρείας που δεν είναι άλλοι από το δίκαιο επιχειρείν, η προάσπιση της υγείας, η διατήρηση των πόρων, η προστασία του κλίματος και ο σεβασμό της βιοποικιλότητας. Ειδικότερα τόνισε τη σημασία του κόμβου HUB – υποστήριξης κρίσεων, μιας υποδομής έκτακτης ανάγκης που είναι έτοιμη να ενεργοποιηθεί σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Στο πλαίσιο αυτό επενδύει 400.000 ευρώ ως δωρεά προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.



Η Lidl, όμως, στηρίζει και πιο απλές δράσεις όπως η δημιουργία του Δημοτικού Κτηνιατρείου Θεσσαλονίκης με προβλεπόμενη δυναμικότητα έως και 1.600 στειρώσεις και 2.400 περιστατικά ετησίως. Επιπρόσθετα, έδωσε 1.000.000 ευρώ σε υποτροφίες για τα χαρισματικά-ταλαντούχα παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια της Θεσσαλονίκης, ώστε να συμμετάσχουν σε εξειδικευμένα εξωσχολικά προγράμματα. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμα Plastic Free Greece, συλλέγοντας 9 τόνους απορριμμάτων σε 24 δράσεις καθαρισμού ακτών και βυθών και με τη UNICEF έχει υλοποιήσει 4 πρωτοβουλίες, με κεντρικό μήνυμα «Μαζί ενάντια στη βία κατά των παιδιών», και συνολική δωρεά 435.161€.

Lidl Ελλάς

Τελικά, όπως ανέφερε και ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, Martin Brandenburger, το «Καλύτερη Ποιότητα Ζωής» δεν είναι απλώς ένα μήνυμα. Είναι στάση ζωής. Είναι αυτό που η Lidl κάνει κάθε μέρα. Με συνέπεια και ευθύνη. Γιατί… «αξίζει».