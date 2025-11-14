Η Lidl Ελλάς στηρίζει το έργο της Τράπεζας Τροφίμων

Η Lidl Ελλάς συμμετείχε ενεργά στο 5ο Συνέδριο Τραπεζών Τροφίμων Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο της Τράπεζας Τροφίμων και την προσπάθεια καταπολέμησης της επισιτιστικής ανασφάλειας στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι τρέχουσες δράσεις του δικτύου Τραπεζών Τροφίμων, καθώς και η νέα μελέτη με τίτλο «Έρευνα για τις επισιτιστικές ανάγκες του γενικού πληθυσμού» (Νοέμβριος 2025). Η μελέτη συνδυάζει επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2024 με πρωτογενή δεδομένα από ερωτηματολόγια σε συσσίτια σε όλη την Ελλάδα, αποτυπώνοντας την πραγματική διάσταση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Μαρία Ρουκούδη, Team Manager, Corporate Responsibility & Sustainability της Lidl Ελλάς, απηύθυνε χαιρετισμό και μέσα από μία παρουσίαση ανέδειξε τους πέντε βασικούς πυλώνες δράσης της εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η επισιτιστική ανασφάλεια δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε μια έρευνα. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες ανθρώπους γύρω μας. Στη Lidl Ελλάς πιστεύουμε ότι κάθε τρόφιμο έχει αξία και κάθε πράξη προσφοράς έχει δύναμη.

Η συνεργασία μας με την Τράπεζα Τροφίμων είναι μια στρατηγική επιλογή με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε σε ένα δίκτυο αλληλεγγύης που μεγαλώνει, εξελίσσεται και προσφέρει».

Η συνεργασία της Lidl Ελλάς με τις Τράπεζες Τροφίμων Αθήνας και Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το 2022 και συνεχίζεται δυναμικά. Μέσω της προσφοράς προϊόντων από τις κεντρικές αποθήκες – κατάλληλων προς κατανάλωση αλλά μη εμπορεύσιμων – η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Από το 2022 έως το 2024, η Lidl Ελλάς έχει προσφέρει συνολικά 41,7 τόνους τροφίμων, ενώ έχει στηρίξει το Δίκτυο Τραπεζών Τροφίμων με δωρεά ύψους 60.000€, καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες των 7 Τραπεζών.

Η Lidl Ελλάς παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη στρατηγική βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική προσφορά και την περιβαλλοντική ευθύνη.