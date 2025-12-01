IRIS: Πώς θα γίνονται από σήμερα οι συναλλαγές στα σούπερ μάρκετ και τα εμπορικά - Τα πρόστιμα

Αλλαγές στις πληρωμές φέρνει η 1η Δεκεμβρίου και η αγορά καλείται να πατήσει… γκάζι στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Από σήμερα, όλες οι επιχειρήσεις λιανικής είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS και να έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση POS ταμειακών μηχανών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ στο ίδιο ψηφιακό σύστημα.

Για τον καταναλωτή, η νέα εποχή μεταφράζεται σε πιο γρήγορες αγορές, χωρίς αναμονές και περιττές καθυστερήσεις. Για τις επιχειρήσεις όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο «ροζ» καθώς θα υπάρχουν έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο, αναβαθμίσεις συστημάτων και έξτρα έξοδα που δεν είναι μικρά, ειδικά για τις μικρομεσαίες.

Η αγορά, παρά τη χρήση, παραμένει μουδιασμένη

Ναι μεν 4 εκατ. πολίτες και πάνω από 570.000 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη IRIS, αλλά οι τεχνικές δυσκολίες του Νοεμβρίου έφεραν καθυστερήσεις και έτρεξαν πολλούς επαγγελματίες… στο παρά πέντε.

Η ΑΑΔΕ το έχει ξεκαθαρίσει πως κάθε ηλεκτρονική πληρωμή, είτε με κάρτα είτε με IRIS, πρέπει να περνά από την ταμειακή και να κόβεται απόδειξη την ίδια στιγμή. Τέρμα οι δικαιολογίες.

Και αν κάποιος «κάνει τον Κινέζο»;

Τα πρόστιμα είναι βαριά και δεν… χαρίζονται:

10.000€ για απλογραφικά βιβλία

20.000€ για διπλογραφικά

Και αν μιλάμε για μικρούς οικισμούς και νησιά μέχρι 500 κατοίκους, το ποσό μειώνεται στο μισό.



Κυρώσεις όμως «παίζουν» και για τις εταιρείες POS, από 100.000€ έως 300.000€, ενώ κάθε μη αναβαθμισμένη συσκευή μπορεί να κοστίσει στον πάροχο 500€.

Τα νέα έξοδα που δεν τα περίμεναν όλοι

Μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί:

έως 1.500€ για αναβαθμίσεις

6.000 – 8.000€ τον χρόνο για συντήρηση & ψηφιακή υποστήριξη

Όχι λίγα χρήματα για μια αγορά που ήδη πιέζεται.

Πώς πληρώνουμε με IRIS στην πράξη

Τρεις τρόποι, όλοι γνωστοί από το κινητό μας:

με αριθμό κινητού επαγγελματία

με ΑΦΜ επιχείρησης

με QR code μέσω mobile banking

Εύκολο για τους πελάτες, αλλά απαιτεί σωστή υποδομή από τα μαγαζιά.

Ελλάδα, βασίλισσα των μικρών ηλεκτρονικών πληρωμών

Οι ψηφιακές πληρωμές έχουν γίνει η νέα μας καθημερινότητα:

21,6 εκατ. ενεργές κάρτες

μέση συναλλαγή μόλις 43€

Δηλαδή, πληρώνουμε ηλεκτρονικά ακόμα και για έναν καφέ ή ένα πακέτο τσίχλες.

Από τα μέσα του 2026, το σύστημα απλώνεται εκτός Ελλάδας σε χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία και Σκανδιναβία με το EuroPA, για διασυνοριακές άμεσες πληρωμές.