IRIS: Η αλλαγή στις πληρωμές που θα δούμε στα καταστήματα από 1η Δεκεμβρίου

Από την 1η Δεκεμβρίου 2025, ένα νέο καθεστώς πληρωμών μπαίνει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS στις λιανικές συναλλαγές, δηλαδή σε όλα τα καταστήματα που συναλλάσσονται με ιδιώτες καταναλωτές (B2C), γίνεται πλέον μέρος του πλαισίου διασύνδεσης των ταμειακών συστημάτων με την ΑΑΔΕ.

Ποιοι υποχρεούνται να δέχονται IRIS

Ειδικότερα, από 1/12, η νέα υποχρέωση ισχύει για:

σούπερ μάρκετ και μεγάλες αλυσίδες

καταστήματα λιανικής όλων των κλάδων

κάθε επιχείρηση που δέχεται πληρωμές από ιδιώτες.

Ο στόχος; Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο είναι οι ταχύτερες συναλλαγές, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η πλήρης ιχνηλασιμότητα κάθε πληρωμής.

Τι σημαίνει στην πράξη το IRIS στο σημείο πώλησης

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να μπορούν να δέχονται άμεσες πληρωμές μέσω IRIS, είτε μέσω POS είτε μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων που χρησιμοποιούν. Ο πελάτης θα μπορεί να ολοκληρώνει τη συναλλαγή του σκανάροντας ένα QR code μέσω της τραπεζικής του εφαρμογής, με το ποσό να εμφανίζεται στον λογαριασμό της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό ολοκληρώνονται εντός λίγων δευτερολέπτων και ο δικαιούχος της πληρωμής ενημερώνεται άμεσα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Οι επαγγελματίες εισπράττουν τα χρήματα άμεσα και εύκολα ενώ οι πελάτες εκτελούν τις πληρωμές τους γνωρίζοντας μόνο τον αριθμό του κινητού ή τον ΑΦΜ του επαγγελματία, χωρίς να γνωρίζουν το ΙΒΑΝ του. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν ενεργοποιήσει και τα δύο μέρη την υπηρεσία IRIS στο mobile banking. Προς περαιτέρω διευκόλυνση του πελάτη, ο επαγγελματίας μπορεί να παρέχει τον αριθμό κινητού ή ΑΦΜ σε μορφή κωδικού QR προς σάρωση.



Η βασική αρχή που θέτει η ΑΑΔΕ είναι σαφής: κάθε είσπραξη (με κάρτα ή IRIS) πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από άμεση έκδοση απόδειξης μέσω της ταμειακής μηχανής.

Τι πρέπει να έχουν κάνει οι επιχειρήσεις

Οι υπόχρεοι επαγγελματίες έχουν κληθεί να ελέγξουν ότι τα συστήματά τους είναι συμβατά με τις νέες προδιαγραφές. Αυτό περιλαμβάνει:

Ενεργοποίηση της δυνατότητας IRIS στο POS ή στο cloud σύστημα έκδοσης αποδείξεων.

Αναβάθμιση λογισμικού όπου απαιτείται, ώστε POS και ταμειακή να ανταλλάσσουν δεδομένα.

Έλεγχο σύνδεσης με την ΑΑΔΕ για ορθή και αυτόματη διαβίβαση των παραστατικών.

Ενημέρωση προσωπικού, ώστε οι νέες συναλλαγές IRIS να πραγματοποιούνται σωστά.

Τι γίνεται αν δεν προσαρμοστείτε; Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν: επιβάλλεται 10.000 ευρώ πρόστιμο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά.



Τα χρηματικά όρια

Τα ισχύοντα όρια συναλλαγών μέσω IRIS Payments είναι: μεταξύ ιδιωτών (P2P) 500 ευρώ ενώ για πληρωμές προς επιχειρήσεις (P2B), το συνολικό ανώτατο ποσό ανά ημέρα έχει αυξηθεί στα 1.000 ευρώ. Από τον Ιανουάριο του 2026, προβλέπεται αύξηση των ορίων στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες, στο πλαίσιο της σταδιακής διεύρυνσης του συστήματος.