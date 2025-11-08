IRIS: Η ελληνική «επανάσταση» στις πληρωμές – Τι αποκάλυψε η CEO της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου

Για τη νέα εποχή στις χρηματικές συναλλαγές που φέρνει το IRIS, μίλησε το Σάββατο (8/11) στο ΣΚΑΙ η Σταυρούλα Καμπουρίδου, διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ Α.Ε., εξηγώντας πώς μια ελληνική ιδέα κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο που στέλνουμε και δεχόμαστε χρήματα.

«Ξεκινήσαμε με το IRIS για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων. Η υπηρεσία έκανε τα πρώτα της βήματα στις αρχές του 2017, αλλά η μεγάλη απήχηση ήρθε μετά το 2021. Τράπεζες και Πολιτεία βοήθησαν καθοριστικά και σήμερα μετρά ήδη 4,2 εκατομμύρια χρήστες. Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τους περίπου 6 εκατομμύρια χρήστες e-banking στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Καμπουρίδου αποκάλυψε επίσης ότι «μόνο την περσινή χρονιά, περίπου 600.000 ελεύθεροι επαγγελματίες εγκατέστησαν το IRIS για να πληρώνονται άμεσα για τις υπηρεσίες τους». Και όπως πρόσθεσε, από την 1η Δεκεμβρίου η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε όλα τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή σε κάθε e-shop και φυσικό κατάστημα της χώρας.

Η νέα εποχή των POS

Αναφερόμενη στη νέα νομοθεσία που τίθεται σε ισχύ, εξήγησε: «Από την 1η Δεκεμβρίου, κάθε POS –περίπου 1 έως 1,2 εκατομμύρια συσκευές– θα εμφανίζει δύο επιλογές: πληρωμή με κάρτα ή με IRIS. Ουσιαστικά, αντί να πληρώνουμε με κάρτα, θα μπορούμε να επιλέγουμε ένα ελληνικό προϊόν, που κάνει την ίδια δουλειά, πιο γρήγορα και χωρίς προμήθεια».



Κλείνοντας, τόνισε τα σημαντικά οφέλη για επιχειρήσεις και καταναλωτές: «Ο πολίτης δεν έχει καμία χρέωση, ενώ ο επιχειρηματίας βλέπει τα χρήματα στον λογαριασμό του μέσα σε μόλις δύο δευτερόλεπτα».