IRIS σε βενζινάδικα και ταξί από την 1η Δεκεμβρίου - Πώς θα κάνουμε τις πληρωμές

Επέκταση του συστήματος άμεσων πληρωμών (IRIS) από τον επόμενο μήνα σε περισσότερους κλάδους, προβλέπει απόφαση της ΑΑΔΕ σύμφωνα με την οποία οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν πληρωμές σε πρατήρια υγρών καυσίμων και ταξί.

Με βάση την απόφαση, η απόδειξη στα πρατήρια υγρών πρατήρια θα εκδίδεται άμεσα με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου, ενώ στα ταξί θα ισχύει η ίδια διαδικασία για την έκδοση αποδείξεων με βάση το ταξίμετρο.

Τα δεδομένα των πληρωμών θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και η σχετική ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι το νέο πλαίσιο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ψηφιακού εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της διαφάνειας στις συναλλαγές. Η πλήρης διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS και η εισαγωγή των πληρωμών IRIS δημιουργούν ένα ενιαίο, άμεσο και ασφαλές σύστημα παρακολούθησης όλων των εισπράξεων, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια φοροδιαφυγής.

Ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση

Με τη νέα απόφαση, η ΑΑΔΕ κάνει ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη ψηφιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, ευθυγραμμίζοντας την Ελλάδα με τα πιο προηγμένα ευρωπαϊκά πρότυπα στις ηλεκτρονικές πληρωμές και στη φορολογική διαφάνεια.

Σημειώνεται ότι από την 1η Δεκεμβρίου η δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS καθίσταται υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν διασυνδεμένο POS. Το POS θα δημιουργεί QR code με τα στοιχεία της συναλλαγής, το οποίο ο πελάτης θα «σκανάρει» μέσω της εφαρμογής mobile banking της τράπεζάς του.

Η πληρωμή θα ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα, με αυτόματη ενημέρωση του POS για την επιτυχία ή την αποτυχία της συναλλαγής. Στην απόδειξη, αντί για τον τύπο της κάρτας, θα εμφανίζεται η ένδειξη «IRIS» ή άλλος τύπος πληρωμής ανάλογα με την υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε.

Αύξηση ορίων από τον Ιανουάριο

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ήδη το IRIS χρησιμοποιείται από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες και 560.000 επαγγελματίες. Τα όρια συναλλαγών είναι 500 ευρώ για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P) και το ίδιο ποσό για πληρωμές από ιδιώτες προς επαγγελματίες (IRIS P2B), με συνολικό ημερήσιο πλαφόν τα 1.000 ευρώ.

Από τον Ιανουάριο του 2026, τα όρια θα αυξηθούν σε 1.000 ευρώ την ημέρα και σε 5.000 ευρώ τον μήνα για ιδιώτες ενώ για επαγγελματίες θα ανέλθουν έως και 31.000 ευρώ το μήνα.