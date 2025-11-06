Κανονικά στους δρόμους τα ταξί - Η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

Ολοκληρώθηκε στις 06:00 το πρωί της Πέμπτης (6/11), η απεργία των οδηγών ταξί Αττικής, που αρχικά είχε κηρυχθεί για να διαρκέσει μέχρι το πρωί της Παρασκευής, μετά τη συνάντηση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών, με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, ο διάλογος θα συνεχιστεί εντός 20 ημερών, σε νέο ραντεβού με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ:

«Το προεδρείο του ΣΑΤΑ αποφάσισε την ματαίωση της προγραμματισμένης δεύτερης ημέρας απεργίας (η απεργία λήγει στις 06:00 π.μ. την Πέμπτη 06/11/25), συμμετέχοντας σε εποικοδομητικό διάλογο με την Πολιτεία. Η πρόσφατη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών και η ανανέωση του ραντεβού για τις επόμενες εβδομάδες (ο Υπουργός υποσχέθηκε συνάντηση στο επόμενο 20ήμερο), δείχνουν τη δέσμευση και τη διάθεση για επανεξέταση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

Παρόλο που δεν βρέθηκε οριστική λύση στη μεταξύ μας συζήτηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και ανέλυσαν τις θέσεις τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω εποικοδομητικό διάλογο. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των πολιτών και της κοινωνίας, αποφεύγοντας επιπλέον αρνητικές συνέπειες και δείχνοντας υπευθυνότητα.

Το ΣΑΤΑ παραμένει διαθέσιμο να συνεχίσει τον διάλογο και να εργαστεί για την επίλυση των ζητημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός μεν ένα βιώσιμο και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον για όλους τους ταξιτζήδες, αφετέρου δε οι προϋποθέσεις για ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό».