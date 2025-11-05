Λήγει η απεργία των ταξί - Από την Πέμπτη κανονικά στους δρόμους

Η απεργία των ταξί λήγει σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε ο ΣΑΤΑ, μετά τη συνάντηση που είχαν εκπρόσωποι των οδηγών με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Όπως εξήγησαν οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΑ, η απεργία που είχε προκηρυχθεί για το 48ωρο Τετάρτη και Πέμπτη, ισχύει τελικά μόνο για σήμερα, με τους οδηγούς να επιστρέφουν στη δουλειά σε λίγες ώρες και συγκεκριμένα από τις 6 το πρωί της 6ης Νοεμβρίου. Χαρακτήρισε τη συζήτηση που έγινε μια καλή αρχή και τον διάλογο «εποικοδομητικό», αν και πρόσθεσε ότι δεν έχει καταλήξει κάπου μέχρι στιγμής και πως θα επαναληφθεί.

Οι οδηγοί ταξί είχαν συγκεντρωθεί αρχικά στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και στη συνέχεια με αυτοκινητοπομπή κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών, προκειμένου να μεταφέρουν τα αιτήματά τους. Εκεί ενημερώθηκαν ότι ο κ. Κυρανάκης θα δεχθεί στο γραφείο του δύο άτομα, προκειμένου να συζητήσουν.

Τι ζητούν οι οδηγοί ταξί

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, οι οδηγοί ταξί ζητούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί και μεταφορά της υποχρέωσης για το 2035.

Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι: