Απεργία ταξί: Σε εξέλιξη η κινητοποίηση των οδηγών

Έξω από το υπουργείο Μεταφορών βρίσκεται αυτή την ώρα η αυτοκινητοπομπή των οδηγών ταξί, που απεργούν σήμερα Τετάρτη (05/11) και αύριο Πέμπτη (06/11).

Οι οδηγοί ταξί με τα οχήματά τους συγκεντρώθηκαν αρχικά στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Εκεί, οι αυτοκινητιστές ενημερώθηκαν ότι ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα δεχθεί στο γραφείο του δύο άτομα, προκειμένου να συζητήσουν τα αιτήματα του ΣΑΤΑ.

Γιάννης Κέμμος/flash.gr

Τι ζητούν οι οδηγοί ταξί

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ, οι οδηγοί ταξί ζητούν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί και μεταφορά της υποχρέωσης για το 2035.



Τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι: