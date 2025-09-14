Έρχονται αλλαγές στο IRIS: Νέα όρια στις συναλλαγές, «διευρύνονται» οι αγορές σε μαγαζιά και e-shop

Με... γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται οι χρήστες του IRIS P2P στην Ελλάδα, που πλέον ξεπερνούν τα 4.000.000, σηματοδοτώντας νέο ορόσημο στο εθνικό σύστημα άμεσων πληρωμών, που επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό σε λογαριασμό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μέσω κινητού τηλεφώνου (ή QR κωδικού), χωρίς να είναι απαραίτητο το ΙΒΑΝ.

Η φράση «Στείλ’ τα μου με IRIS» έχει πλέον γίνει δεύτερη φύση για εκατομμύρια χρήστες των smarthphones, αποτελώντας μέρος της καθημερινότητάς τους στις προσωπικές τους συναλλαγές.

Η εντυπωσιακή πορεία του IRIS αποτυπώνεται και σε αριθμούς: οι χρήστες της υπηρεσίας αυξήθηκαν σχεδόν 6 φορές σε λιγότερο από πέντε χρόνια – από περίπου 700.000 στο τέλος του 2020, σε πάνω από 4 εκατομμύρια σήμερα ενώ οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS το πρώτο 8μηνο του 2025 ξεπέρασαν τα 68 εκατομμύρια, από μόλις 787.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2020 – σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 86 φορές.

Η διατραπεζική υπηρεσία IRIS P2P (συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών), που διατίθεται χωρίς χρέωση για τον αποστολέα, καθώς και η υπηρεσία IRIS P2Β (πληρωμές σε ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία χωρίς μετρητά), σύντομα θα έχουν νέες δυνατότητες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Εθνικός Φορέας Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών (ΔΙΑΣ ΑΕ), τα επόμενα ορόσημα τα εξής:

Από τον Νοέμβριο του 2025, οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές με IRIS σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), χωρίς όριο ποσού, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Από τον Ιανουάριο του 2026, το ημερήσιο όριο για συναλλαγές IRIS P2P αυξάνεται σε 1.000 ευρώ, με ανώτατο μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ.

Την ίδια ημερομηνία, το ημερήσιο όριο για IRIS P2B αυξάνεται επίσης στα 1.000 ευρώ, επιτρέποντας συνολικές μηνιαίες πληρωμές έως 31.000 ευρώ.

Από τα μέσα του 2026, επεκτείνεται η δυνατότητα αποστολής χρημάτων μέσω IRIS P2P και προς ιδιώτες στο εξωτερικό, σε χώρες που συμμετέχουν στο διατραπεζικό δίκτυο EuroPA (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ανδόρρα).

Σημειώνεται πως σήμερα τα ημερήσια όρια έχουν ως εξής:

Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).

Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές από ιδιώτες προς ελεύθερους επαγγελματίες (IRIS P2B).

Συνολικό ανώτατο ποσό ανά ημέρα: 1.000 ευρώ.

Η υπηρεσία IRIS P2P ενώ στην IRIS P2B ισχύει χαμηλή προμήθεια για τον επαγγελματία. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές μέσω IRIS P2B πρέπει να διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά μέσω POS, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η οποία προβλέπει πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.