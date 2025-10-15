Χάος με το νέο σύστημα επαλήθευσης IBAN – 1 στις 3 μεταφορές χρημάτων απορρίπτεται

Με δυσκολίες κάνει τα πρώτα του βήματα το νέο σύστημα επαλήθευσης δικαιούχου (Verification of Payee/VoP) που τέθηκε σε εφαρμογή από την περασμένη εβδομάδα για όλες τις μεταφορές χρημάτων μέσω e-banking και mobile banking.

Το μέτρο, που απαιτεί πλέον να αναγράφεται όχι μόνο το IBAN αλλά και το πλήρες όνομα ή η επωνυμία του δικαιούχου, έχει ήδη προκαλέσει «πονοκέφαλο» σε χιλιάδες χρήστες.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τρεις στις δέκα εντολές μεταφοράς απορρίπτονται ως μη συμβατές. Από τις 1,7 εκατ. συναλλαγές που έγιναν από τις 9 Οκτωβρίου έως σήμερα, το 31% απορρίφθηκε επειδή το όνομα του δικαιούχου δεν ταίριαζε με το δηλωμένο ΙΒΑΝ. Αποτέλεσμα; Οι αποστολείς αναγκάζονται να επαναλάβουν τη συναλλαγή, αφού πρώτα ελέγξουν εκ νέου τα στοιχεία του παραλήπτη.

Τι ελέγχει το νέο σύστημα

Η υπηρεσία Verification of Payee έχει στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών. Η επαλήθευση πραγματοποιείται πριν ολοκληρωθεί η εντολή μεταφοράς, ώστε ο αποστολέας να γνωρίζει εάν ο λογαριασμός που πληκτρολόγησε αντιστοιχεί πράγματι στο πρόσωπο ή στην επιχείρηση που επιθυμεί να πληρώσει.



Σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τα αποτελέσματα του ελέγχου μπορεί να είναι:

Ταιριάζει – Το όνομα συμφωνεί με το ΙΒΑΝ.

Δεν ταιριάζει – Διαφορά ανάμεσα στο όνομα και τον λογαριασμό.

Μερική ταύτιση – Το όνομα μοιάζει αλλά δεν είναι απόλυτα ίδιο.

Μη διαθέσιμη υπηρεσία – Σε περιπτώσεις κλειστού ή ανύπαρκτου λογαριασμού, ή τεχνικού προβλήματος στην τράπεζα του δικαιούχου.

Μετά τον έλεγχο, η τελική απόφαση για το αν θα προχωρήσει ή όχι η συναλλαγή ανήκει στον πελάτη.

«Ασπίδα» για τις άμεσες πληρωμές

Το νέο σύστημα αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τα λάθη, κυρίως στις άμεσες μεταφορές (instant payments) που εκτελούνται μέσα σε 1-2 δευτερόλεπτα.

Η υπηρεσία εφαρμόζεται πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι για μεταφορές προς το εξωτερικό, τα στοιχεία του δικαιούχου πρέπει να αναγράφονται στα λατινικά, όπως εμφανίζονται σε επίσημα έγγραφα (π.χ. διαβατήριο). Διαφορετικά, η συναλλαγή απορρίπτεται.

Τα νούμερα των συναλλαγών

Οι μεταφορές χρημάτων αποτελούν το 93% της αξίας όλων των πληρωμών χωρίς μετρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ελλάδα, το 2024 διακινήθηκαν μέσω ΔΙΑΣ περίπου 467,2 εκατ. συναλλαγές, αξίας 501,9 δισ. ευρώ. Από αυτές, το 83,6% (390,4 εκατ.) αφορούσε τραπεζικές μεταφορές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 44,3% σε σχέση με το 2023.

Εντυπωσιακή είναι η άνοδος των άμεσων μεταφορών, που έφτασαν τα 70,6 εκατ. συναλλαγές, σημειώνοντας άλμα 92,1% μέσα σε έναν χρόνο.