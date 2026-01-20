Ελλάδα Βενζινάδικο Αστυνομία Κλοπές Σύλληψη

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI με 10 συλλήψεις σε πρατήρια σε όλη την Ελλάδα για κλοπή καυσίμων

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν παράνομο λογισμικό ώστε να προμηθεύουν λιγότερα καύσιμα στους πελάτες.

Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 20 Ιανουαρίου μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε πρατήρια υγρών καυσίμων που φέρεται να έκλεβαν καύσιμα από ανυποψίαστους πολίτες.

Συγκεκριμένα, στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση έχουν μπει στο στόχαστρο πρατήρια σε περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρατήρια καυσίμων που χρησιμοποιούσαν παράνομο λογισμικό για να παραδίδουν λιγότερα καύσιμα από αυτά που εμφανίζονταν στην αντλία βρίσκονται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Θράκη και Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Στο στόχαστρο φέρονται να βρίσκονται περισσότερα από 30 βενζινάδικα, εταιρείες και σπίτια με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI να έχουν προχωρήσει σε 10 συλλήψεις

