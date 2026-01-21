Κύκλωμα στα βενζινάδικα: Δίωξη για σωρεία κακουργημάτων σε 13 συλληφθέντες - Αναζητούνται άλλοι 5

Ποινική δίωξη για κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 13 συλληφθέντων που συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση η οποία δρούσε σε βενζινάδικα.

Τα μέλη της σπείρας χρησιμοποιούσαν τεχνολογία αλλοίωσης των μετρήσεων αντλιών καυσίμων και του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών των πρατηρίων, με αποτέλεσμα να παραδίδουν λιγότερα καύσιμα στους καταναλωτές και να αποκομίζουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Ειδικότερα στους 13 συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά περίπτωση για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένη απάτη κατά του ελληνικού δημοσίου και ιδιωτών άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, αλλοίωση στο σύστημα εισροών- εκροών, διακεκριμένη παράνομη κατοχή πυροβόλων όπλων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ επίκειται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος 5 προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και δεν έχουν συλληφθεί.



Φωτό: ΕΛΑΣ

Ποια ήταν η δράση τους

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, το αρχηγικό μέλος της σπείρας συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονται πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει και λειτουργούσε παράνομο λογισμικό παράκαμψης του νόμιμου συστήματος εισροών – εκροών, μέσω του οποίου γινόταν εφικτή η ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές.

Το εν λόγω λογισμικό ήταν εγκατεστημένο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των πρατηρίων με ειδικές δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην εντοπίζεται από τις ελεγκτικές Αρχές, ενώ έδινε τη δυνατότητα στους πρατηριούχους-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, να ορίζουν το ποσοστό καυσίμου που θα παρακρατούσε η κάθε αντλία (συνήθως 10%).

Φωτό: ΕΛΑΣ

Η τεχνική υποστήριξη του προγράμματος πραγματοποιούνταν από -2- συλληφθέντα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε δημιουργήσει το παράνομο λογισμικό, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και οι -2- ιδιοκτήτες της εν λόγω εταιρείας

Περαιτέρω, επιχειρησιακά μέλη της οργάνωσης, τα οποία ήταν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης του αρχηγικού, ήταν επιφορτισμένα κατά περίπτωση να ελέγχουν τις εισπράξεις και τις οφειλές του κάθε πρατηρίου, για την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων, καθώς και με την αναζήτηση κατάλληλων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορούσαν να αντιλαμβάνονται και να χειρίζονται αποτελεσματικά το παράνομο πρόγραμμα.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι είναι είτε πρατηριούχοι που είχαν εγκαταστήσει το παράνομο πρόγραμμα είτε προσωρινά υπεύθυνοι που κατελήφθησαν να εργάζονται ενώ το πρόγραμμα δούλευε.