Κύκλωμα στα βενζινάδικα: «Κέρδη» 25 εκατ. ευρώ - Τα τεχνάσματα του αρχηγού για να μένει «αόρατος»

Σε περίπου 25 εκατ. ευρώ, σε βάθος 5ετίας, υπολογίζει η Οικονομική Αστυνομία τα κέρδη που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης των βενζινοπωλών που εξαπατούσαν ανυποψίαστους πελάτες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχηγός του κυκλώματος είναι ένας 43χρονος που φέρεται να ελέγχει έναν σημαντικό αριθμό πρατηρίων υγρών καυσίμων. Ο ίδιος, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, είχε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια σχέσεις και με άτομα που αποδίδονται στην επονομαζόμενη Greek Mafia.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και τα άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, φέρονται να ξόδευαν χρήματα -απ’ τα παράνομα κέρδη τους- σε πανάκριβα ΙΧ αυτοκίνητα, χρυσά ρολόγια, ακριβά ρούχα από ξένους οίκους μόδας και σκάφη αναψυχής.

Σε ό,τι αφορά τον 43χρονο, οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπίστωσαν ότι συχνά πυκνά επέλεγε να διαμένει σε σκάφη αναψυχής, αλλάζοντας μάλιστα και λιμάνια, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να κάνει πιο δύσκολο τον εντοπισμό του. Σε ότι αφορά τις επικοινωνίες του με τα άλλα μέλη του κυκλώματος, αυτές γίνονταν μόνο με διαδικτυακές εφαρμογές, οι οποίες ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να ελεγχθούν από την ΕΛ.ΑΣ., ενώ ταυτόχρονα φρόντιζε να αλλάζει συχνά τόσο συσκευές όσο και sim.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με άτομα που αποδίδονται στην επονομαζόμενη Greek Mafia, πληροφορίες θέλουν έναν από τους συνεταίρους του να είναι γνωστός στον χώρο της αθηναϊκής νύχτας και σε υπόθεση ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Υπάρχουν επίσης πληροφορίες για επαφές του με δολοφονημένο «νονό», ο οποίος είχε εμπλοκή και σε πρατήρια υγρών καυσίμων ως σκιώδης ιδιοκτήτης.

Τέλος, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι το παράνομο λογισμικό είχε δημιουργήσει ένας 70χρονος άνδρας από την Καβάλα και το είχε παραδώσει αποκλειστικά -έναντι μεγάλης αμοιβής- στον 43χρονο φερόμενο ως αρχηγό.