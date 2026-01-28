Εξιχνιάστηκε απάτη στην Πάτρα: Απέσπασε τραπεζικούς κωδικούς και «έκαναν φτερά» πάνω από 45.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Πάτρα.



Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον παθόντα και προσποιούμενος υπάλληλο εταιρείας διαχείρισης pos, τον έπεισε να εισέλθει σε ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου (link) και αφού του απέσπασε τους τραπεζικούς του κωδικούς, πραγματοποίησε συναλλαγές, που ξεπερνούν σε χρηματική αξία τις 45.000 ευρώ.



Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση της απάτης και την ταυτοποποίηση του κατηγορούμενου.



Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.