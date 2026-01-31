Επεισοδιακή ληστεία σε μίνι μάρκετ στην Πάτρα - Τους έπιασε η ΕΛΑΣ ενώ προσπαθούσαν να το σκάσουν

Άδοξο τέλος είχε το μπαράζ ληστειών που έκανε συμμορία στην Πάτρα, η οποία «άδειαζε» τα καταστήματα της περιοχής υπό την απειλή μαχαιριών.

Οι νεαροί, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισήλθαν σε μίνι μάρκετ χθες Παρασκευή (30/1), απείλησαν τον υπάλληλο, πήραν τα χρήματα από το ταμείο και έσπευσαν να εξαφανιστούν αλλά για κακή τους τύχη έγιναν αντιληπτοί από άντρες της Αστυνομίας, οι οποίοι και τους πέρασαν χειροπέδες μετά από καταδίωξη.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το patrisnews.com, εξαρθρώθηκε, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, συμμορία, τα μέλη της οποίας ενέχονταν στην διάπραξη ληστειών στην Πάτρα.

Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν, χθες, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας άνδρας ελληνικής υπηκοότητας και ένας 15χρονος αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, τα μέλη της οποίας έχουν οργανωθεί για την διάπραξη ληστειών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ παράλληλα συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Το χρονικό των δύο συλλήψεων

Συγκεκριμένα, χθες τα ξημερώματα, οι κατηγορούμενοι έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Πάτρα και με την απειλή μαχαιριών, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και αφαίρεσαν το συρτάρι της ταμειακής μηχανής, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ και ένα κυτίο που περιείχε 150 ευρώ. Κατά την έξοδό τους από το κατάστημα, οι κατηγορούμενοι έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, που περιπολούσαν στην περιοχή, οι οποίοι μετά από πεζή καταδίωξη ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον ημεδαπό άνδρα.

Ο κατηγορούμενος κατά την δέσμευση του απέρριψε το χρηματικό ποσό των 310 ευρώ και ένα μαχαίρι, τα οποία κατασχέθηκαν, ενώ ο ανήλικος εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη σε περιοχή της Πάτρας.

Είχαν «ρημάξει» την περιοχή

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι οι δυο συλληφθέντες ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό τους, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα – συμμορία και διέπραξαν τις παρακάτω ληστείες:

Στις 21-3-2025 ο ημεδαπός κατηγορούμενος εισήλθε σε κατάστημα παντοπωλείο και με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε από τον υπάλληλο το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ.

Στις 21-01-2026, στην Πάτρα, προσέγγισαν ημεδαπό άνδρα, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, τη στιγμή που εισέρχονταν στην οικία του και με την άσκηση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -550- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στις 23-01-2026, μετέβησαν σε κατάστημα υγρών καυσίμων και με την απειλή μαχαιριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο και αφαίρεσαν από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των -975- ευρώ.

Στις 28-01-2026 ο ανήλικος κατηγορούμενος και άγνωστος συνεργός του μετέβησαν σε κατάστημα μίνι μάρκετ και αφαίρεσαν από υπάλληλο με την απειλή μαχαιριού το χρηματικό ποσό των -750- ευρώ.

Ως προς την μεθοδολογία οι δυο κατηγορούμενοι και άγνωστος συνεργός τους είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα – συμμορία, με διαρκή δράση και δομημένη μορφή, ενώ διέπρατταν τις ληστείες ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στις οικίες των κατηγορούμενων, σε αγροτεμάχιο και σε σωματικούς ελέγχους βρήκαν και κατέσχεσαν ένα συρτάρι ταμειακής μηχανής, ένα κινητό τηλέφωνο και τα ενδύματα, που φορούσαν κατά την τέλεση των ληστειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η συμμετοχή τους καισε άλλες αξιόποινες πράξεις.