Πάτρα: Χειροπέδες σε 25χρονο για άγριο ξυλοδαρμό τριών 19χρονων λόγω... ελληνικής σημαίας

Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως γύρω από το άγριο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/1) στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tempo24.news, τρεις 19χρονοι, ένας από την Πάτρα και δύο από την Αθήνα, προσήλθαν στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού και κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν βίαιη επίθεση από ομάδα περίπου οκτώ αγνώστων, οι οποίοι φορούσαν μαύρα ρούχα και στην πλειονότητά τους είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τους δράστες να φέρουν σιδηρογροθιές, ρόπαλα και κράνη, με τα οποία κατάφεραν αλλεπάλληλα χτυπήματα στα θύματα. Ως αιτία της επίθεσης φέρεται να αναφέρθηκε από τους παθόντες το γεγονός ότι ένας από αυτούς φορούσε μπλούζα με την ελληνική σημαία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του tempo24, η Ασφάλεια Πατρών προχώρησε στη σύλληψη ενός 25χρονου, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση και αναγνωρίστηκε από τα θύματα. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή στον εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας που χειρίζονται την υπόθεση συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών.