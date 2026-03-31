Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που κλείνουν λόγω της κακοκαιρίας ERMINIO

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνοντας ότι όπου σχολικές μονάδες αναστείλουν τη λειτουργία τους λόγω έντονων καιρικών φαινομένων ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία θα συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Σύμφωνα με το υπουργείο, επειδή σε αρκετούς Δήμους οι αποφάσεις αναστολής λειτουργίας μπορούν να ληφθούν ακόμη και την τελευταία στιγμή, η τηλεκπαίδευση θα ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να μη διακόπτεται η μαθησιακή διαδικασία και να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των μαθημάτων.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη λάβει σχετικές οδηγίες από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, και βρίσκονται σε συντονισμό με σχολεία και εκπαιδευτικούς για την άμεση εφαρμογή των διαδικασιών όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να στηρίξει την εκπαιδευτική κοινότητα σε κάθε ενδεχόμενο.

Ποιοι δήμοι κρατούν κλειστά τα σχολεία:

Δήμος Μαρκοπούλου

Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, με απόφαση του δημάρχου (196/2026) Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη. Η απόφαση ελήφθη λόγω κινδύνου εκδήλωσης σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων.

Δήμος Σαρωνικού

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών για τις επόμενες δύο ημέρες, μετά την απόφαση 657/2026. Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΑΠΗ και οι αθλητικοί χώροι ενώ ο δήμος τίθεται σε 48ωρη επιφυλακή.





Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η περιοχή συγκαταλέγεται σε εκείνες που αναμένεται να δεχθούν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού, με την κορύφωση των φαινομένων να τοποθετείται από το μεσημέρι της Τετάρτης και μετά.



Επίσης, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίσουν τις μετακινήσεις όπου δεν είναι απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς η κακοκαιρία «Ερμίνιο» αναμένεται να πλήξει έντονα αρκετές περιοχές της χώρας.