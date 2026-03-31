Κακοκαιρία Erminio: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά στην Αττική και στην υπόλοιπη χώρα την Τετάρτη

Σε αυξημένη επιφυλακή τίθεται η Αττική ενόψει της κακοκαιρίας Erminio, με τις Αρχές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Α1216/2026), η Περιφέρεια Αττικής τίθεται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καθώς αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα και μεγάλος όγκος βροχόπτωσης.



Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 τα νυχτερινά σχολεία σε όλη την Αττική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών κατά τις μετακινήσεις τους ενώ αντίθετα τα ημερήσια σχολεία στο λεκανοπέδιο θα λειτουργήσουν κανονικά.

Ποιοι δήμοι κρατούν κλειστά τα σχολεία:

Δήμος Μαρκοπούλου

Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, με απόφαση του δημάρχου (196/2026) Κωνσταντίνου Αλλαγιάννη. Η απόφαση ελήφθη λόγω κινδύνου εκδήλωσης σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων.

Δήμος Σαρωνικού

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών για τις επόμενες δύο ημέρες, μετά την απόφαση 657/2026. Παράλληλα, κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΑΠΗ και οι αθλητικοί χώροι ενώ ο δήμος τίθεται σε 48ωρη επιφυλακή.

Δήμος Ωρωπού

Με απόφαση του δημάρχου Ωρωπού Γιώργου Γιασημάκη, την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 θα παραμείνουν κλειστές όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όλοι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί στην επικράτεια του Δήμου Ωρωπού, καθώς και το Δημοτικό Ωδείο, λόγω της έντονης κακοκαιρίας και των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να προκαλέσει το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «ERMINIO», κατηγορίας επικινδυνότητας 5.



Επίσης, θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίσουν τις μετακινήσεις όπου δεν είναι απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, καθώς η κακοκαιρία «Ερμίνιο» αναμένεται να πλήξει έντονα αρκετές περιοχές της χώρας.

