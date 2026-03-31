Κακοκαιρία ERMINIO: Το τρίωρο που θα «δοκιμάσει» την Αττική-Έκκληση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

Σημαντική επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026, με έντονα φαινόμενα να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς πλησιάζει η κακοκαιρία ERMINIO. Η κακοκαιρία θα έχει ευρεία γεωγραφική εξάπλωση, έντονη διάρκεια και υψηλή σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να εντάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων, η Αθήνα τίθεται από το πρωί της 1ης Απριλίου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Απριλίου σε κατάσταση RED CODE. Σε αυτό το διάστημα, ο Δήμος Αθηναίων (Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αστυνομία, Καθαριότητα, Πράσινο και Τεχνικές Υπηρεσίες) θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής.

Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το Μητρώο Εργοληπτών προκειμένου να συνδράμουν, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, όλα τα καλαθοφόρα οχήματα του Δήμου θα είναι σε επιφυλακή προκειμένου να επέμβουν.

Ο Δήμος Αθηναίων ζητά από όλους να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση του φαινομένου και να μη σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών και πάνω σε φρεάτια υδροσυλλογής.

Για κάθε πρόβλημα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο τον τετραψήφιο αριθμό του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο), το 210-5277066 ή μέσω της εφαρμογής Novoville.

Το τρίωρο που θα δοκιμαστεί η Αττική

Όπως αναφέρει το meteo.gr, περαιτέρω επιδείνωση του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στην επικράτεια της χώρας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι: Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, ειδικότερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Όπως καταγράφεται και στον χάρτη, παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου και τα πεδία πιέσεων κατά το διάστημα 18:00 - 21:00 της Τετάρτης 01 Απριλίου 2026.

meteo.gr

Η εξέλιξη αυτή του καιρού συνδέεται με μια ιδιαίτερα δυναμική διάταξη πάνω από την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και την ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία αναπτύχθηκε από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το συγκεκριμένο επεισόδιο κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).