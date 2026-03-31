Κακοκαιρία: Ισχυρή σύσταση Χαρδαλιά για ματαίωση σχολικών εκδρομών – Κρίσιμες αποφάσεις για σχολεία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής ενόψει του επικίνδυνου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προχώρησε σε μια κίνηση υψηλής προτεραιότητας για την ασφάλεια των μαθητών, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση προς την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, και τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ματαίωση τριήμερων εκδρομών



Η εισήγηση του κ. Χαρδαλιά αφορά την άμεση ματαίωση των προγραμματισμένων τριήμερων σχολικών εκδρομών προς προορισμούς που αναμένεται να βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας. Στόχος είναι να αποφευχθεί οποιοσδήποτε εγκλωβισμός ή κίνδυνος κατά τη μετακίνηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε περιοχές με έντονα φαινόμενα.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου



Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Τρίτη 31 Μαρτίου 2026. Θέμα της συνεδρίασης, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανώς τοπικές χαλαζοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις στα ορεινά.



Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες

Στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα.

Στην Αττική από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Στις Κυκλάδες (κυρίως στα βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από νήσο Χίο και νοτιότερα) από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

Στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Θα επικρατήσουν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα πολύ θυελλώδεις ΝΑ άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και στα Δωδεκάνησα 10 μποφόρ.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) έχει ήδη επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), αύριο Τετάρτη 01-04-2026 και την Πέμπτη 02-04-2026 τις Περιφέρειες:

Αττικής

Στερεάς Ελλάδας

Θεσσαλίας περιλαμβανομένων των Σποράδων

Πελοποννήσου

Νοτίου Αιγαίου

καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο αυτό, Δήμοι και Περιφέρειες των παραπάνω περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π).



Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο το πρωί

Πλέον μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλίας θα ανακοινώσει τις τελικές αποφάσεις για τη λειτουργία ή όχι των σχολικών μονάδων στην Αττική.

Τι θεωρείται δεδομένο



Ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει καθολικό «λουκέτο», θεωρείται βέβαιο ότι θα εκδοθεί επίσημη σύσταση για την αποφυγή μετακινήσεων παιδιών κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Φροντιστήρια και απογευματινές δραστηριότητες

Η σύσταση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τα σχολεία, αλλά και:

Τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξένων γλωσσών.Τις αθλητικές δραστηριότητες και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους γονείς και τους πολίτες να παραμένουν συντονισμένοι για τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς τα φαινόμενα αναμένονται ιδιαίτερα έντονα σε συγκεκριμένες χρονικές ζώνες την Τετάρτη και την Πέμπτη.