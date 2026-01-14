Ασθενής έβρισε, έφτυσε και απώθησε γιατρό μέσα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Στη σύλληψη ενός 57χρονου Βούλγαρου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας-Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 57χρονος συνελήφθη καθώς κατά τη διάρκεια εξετάσεων εντός του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, επιτέθηκε αρχικά φραστικά σε γυναίκα γιατρό, στη συνέχεια την απώθησε με τα χέρια του και την έφτυσε.

Ο συλληφθείς, με τις δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί αρμοδίως.