Εξαφανίστηκε αφού είχε ήδη πετάξει: Το ταξίδι «γρίφος» της 16χρονης Λόρας και η μαρτυρία «κλειδί»

Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, με τις Αρχές να εκτιμούν πλέον ότι η ανήλικη έχει ήδη μεταβεί στη Γερμανία. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η 16χρονη βρισκόταν ήδη εν πτήσει – ή είχε προσγειωθεί – όταν δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της.



Η δήλωση εξαφάνισης έγινε στην Πάτρα στις 19:40 το απόγευμα, ωστόσο η πτήση για Γερμανία είχε αναχωρήσει περίπου τρεις ώρες νωρίτερα. Αυτό σημαίνει πως, τη στιγμή της κινητοποίησης των Αρχών, η Λόρα δεν βρισκόταν πλέον στην Ελλάδα.



Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, υπήρξε άμεση συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με άλλες αεροπορικές εταιρείες, όχι όμως και με τη γερμανική Lufthansa. Η εταιρεία, επικαλούμενη εσωτερικούς κανονισμούς, δεν παρείχε πληροφορίες για το ταξίδι της ανήλικης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως αν η 16χρονη επέβαινε τελικά στην πτήση.

Η μαρτυρία «κλειδί»

Την ίδια ώρα, δεν έχει καταγραφεί καμία ενεργοποίηση του κινητού τηλεφώνου της Λόρας εντός Ελλάδας. Στη Γερμανία υπάρχει μία και μοναδική μαρτυρία: 45χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής ανέφερε ότι είδε κορίτσι που έμοιαζε με τη Λόρα σε σταθμό του μετρό στο Βερολίνο. Ωστόσο, η μαρτυρία δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό – οι κάμερες διατηρούν αρχεία μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.



Σύμφωνα με τη μαρτυρία, το κορίτσι μιλούσε στο τηλέφωνο στα γερμανικά και φέρεται να είπε τη φράση: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ».

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού μέσω Europol, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση σε περίπτωση εντοπισμού της ανήλικης. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιο άτομο τη βοήθησε στη μετακίνησή της.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η 16χρονη μετέβη μόνη της στο αεροδρόμιο, χρησιμοποιώντας λεωφορείο. Ο αδελφός της έχει εντοπιστεί, ωστόσο δεν ήταν μαζί της, ούτε προκύπτει ότι η Λόρα κατευθύνθηκε σε άλλο συγγενικό πρόσωπο.

Τέλος, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η δυνατότητα επιβίβασης ανηλίκων χωρίς συνοδό εξαρτάται από την πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας, καθώς άλλες το επιτρέπουν και άλλες το απαγορεύουν ρητά.

Θέμα ημερών ο εντοπισμός της

Η ποινικολόγος Βάσω Πανταζή μιλώντας στο Action 24 σημείωσε πως αν η 16χρονη βρίσκεται στη Γερμανία είναι θέμα ημερών ο εντοπισμός της καθώς οι Ελληνικές Αρχές θα ζητήσουν την συνδρομή των Γερμανικών Αρχών ώστε το κορίτσι να επιστρέψει σώα στην οικογένεια της.

Οι εικόνες πριν την αναχώρηση για Φρανκφούρτη

Εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν τη 16χρονη λίγα λεπτά πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό τη Φρανκφούρτη. Το οπτικό υλικό προέρχεται από περιοχή της Ομόνοιας.



Στα πρώτα καρέ, η Λόρα φαίνεται να κατευθύνεται μόνη της προς ταξιδιωτικό πρακτορείο. Φορά μαύρα ρούχα, καπέλο και ζακέτα, τα οποία δεν αφαιρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στον χώρο.

H 16χρονη (αγνοούμενη) Λόρα στο ταξιδιωτικό γραφείο στην Ομόνοια

Οι κάμερεςτην καταγράφουν να εισέρχεται στο κατάστημακαι να στέκεται μπροστά στον πάγκο, κοιτώντας χαμηλά και συνομιλώντας με τον υπεύθυνο για την έκδοση του εισιτηρίου. Σε κάποια στιγμή ακουμπά το κινητό της τηλέφωνο στον πάγκο.

Σύμφωνα με το υλικό, κινείται με γρήγορο βηματισμό, ολοκληρώνει τη συναλλαγή, πληρώνει και αποχωρεί χωρίς να συνοδεύεται από άλλο άτομο.

Η 16χρονη φορούσε τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων. Από εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας, όπου παρέμεινε για σύντομο χρονικό διάστημα πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη.