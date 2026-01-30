Νέα τροπή στο μυστήριο με την Λόρα: Ταξίδεψε αεροπορικώς για Φρανκφούρτη μόλις εξαφανίστηκε

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δίνοντας νέα τροπή στο μυστήριο, 23 ημέρες μετά τη δήλωση της εξαφάνισής της.



Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας, που παρουσίασε η εκπομπή Live News, προκύπτει ότι η ανήλικη κατάφερε να ταξιδέψει στο εξωτερικό από τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της.



Όπως αναφέρθηκε, η 16χρονη μετέβη στην Αθήνα, από το Ρίο, και επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας. Εκεί, αφού πούλησε χρυσαφικά που είχε στην κατοχή της, αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη, με πτήση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας Lufthansa.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανήλικοι άνω των 16 ετών μπορούν να ταξιδέψουν με γερμανικές αεροπορικές εταιρείες και να εισέλθουν στη Γερμανία χωρίς την έγγραφη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα.



Οι Αρχές εκτιμούν ότι η 16χρονη βρίσκεται στη Φρανκφούρτη ή σε γειτονικές γερμανικές πόλεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι υπήρχε τρίτο πρόσωπο που τη βοήθησε.



Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές έχουν απευθύνει ερώτημα προς τη γερμανική αεροπορική εταιρεία σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες ταξίδεψε η ανήλικη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην πέρασε από έλεγχο check-in.



Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει υλικό από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο καταγράφεται η 16χρονη κατά τη διαδικασία αγοράς του αεροπορικού εισιτηρίου για τη Φρανκφούρτη.

«Είχε γερμανικό διαβατήριο» είπε ο ταξιδιωτικός πράκτορας που έβγαλε το εισιτήριο της Λόρα, προσθέτοντας πως ήταν μόνη της όταν πήγε στο γραφείο του και πλήρωσε με μετρητά.

Δείτε τι είπε ο ταξιδιωτικός πράκτορας: