Κραυγή αγωνίας για τη Λόρα: «Δώσε ένα σημάδι», λέει η μητέρα – Το τρίτο πρόσωπο και η Γερμανία

Δραματική έκκληση στην κόρη της να δώσει ένα σημάδι ζωής απηύθυνη η μητέρα της 16χρονης Λόρα που τα ίχνη της αγνοούνται εδώ και 16 ημέρες, από τις 8 Ιανουαρίου που έφυγε από το Ρίο της Πάτρας για την Αθήνα. Η μητέρα της, σε μια σπαρακτική έκκληση, ζητά έστω ένα σημάδι ζωής, διαψεύδοντας παράλληλα σενάρια ενδοοικογενειακής βίας.

Η έρευνα αποκαλύπτει μια οργανωμένη φυγή προς την Αθήνα με ταξί, ενώ τα ίχνη της χάνονται στην περιοχή του Ζωγράφου. Οι αρχές αναζητούν τώρα έναν δεύτερο οδηγό ταξί που πιθανώς τη μετέφερε στην Ομόνοια, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο η ανήλικη να επιχείρησε να ταξιδέψει προς τη Γερμανία με τη βοήθεια τρίτου προσώπου.

Σπαρακτική έκκληση

«Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι καλά». Με αυτά τα λόγια η μητέρα της 16χρονης Λόρα Λομτέφ απευθύνει δημόσια έκκληση στην κόρη της, δεκαπέντε ημέρες μετά την εξαφάνισή της.

Η ανήλικη παραμένει άφαντη από τις 8 Ιανουαρίου 2026, με τις Αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ το Amber Alert πήρε νέα παράταση με εισαγγελική εντολή.

Η μητέρα της 16χρονης μίλησε για πρώτη φορά στην κάμερα του «Φως στο Τούνελ», περιγράφοντας την αγωνία της: «Αγωνιούμε για τη Λόρα μας κάθε λεπτό. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα σημάδι ότι είναι καλά, ότι είναι ζωντανή», λέει εμφανώς συγκινημένη.

Αναφερόμενη στις φήμες περί καταπίεσης, δηλώνει βαθιά πληγωμένη:

«Όλα όσα ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν της έκανα ποτέ έλεγχο. Δεν υπήρχε βία. Θέλουμε μόνο να ξέρουμε ότι είναι καλά».

Κλείνοντας, απευθύνει προσωπικό μήνυμα στην κόρη της:

«Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, μπορούμε να το λύσουμε μαζί. Δώσε μας ένα σημάδι… μόνο αυτό».

Ο δικηγόρος της οικογένειας και το σενάριο τρίτου προσώπου

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια κακοποίησης και εντάσεων στο σπίτι, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια δεμένη οικογένεια.

Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και άλλο πρόσωπο:

«Ένα ανήλικο παιδί βρέθηκε μόνο του στην Αθήνα, σε μια πόλη που δεν είχε ξαναπάει ποτέ. Κάποιος τη βοηθά».

Μέχρι στιγμής οι έρευνες δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την τύχη της ανήλικης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει εκ νέου έκκληση προς οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Η εξαφάνιση και το βίντεο που προκάλεσε συναγερμό

Η εξαφάνιση της Λόρας δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς της στο Ρίο χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Από τις πρώτες ώρες κυκλοφόρησε βίντεο από συνάντησή της στην Πάτρα με μεσήλικα άνδρα, προκαλώντας ανησυχία και σενάρια αρπαγής.

Όπως προέκυψε στη συνέχεια, ο 58χρονος άνδρας είχε συναντηθεί μαζί της προκειμένου να αγοράσει το κινητό της τηλέφωνο έναντι περίπου 200 ευρώ, μετά από αγγελία. Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και κατέθεσε:

«Συναντήθηκα με τη 16χρονη προκειμένου να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο κινητό τηλέφωνο. Το κινητό προοριζόταν για την κόρη μου, την οποία είχα μαζί μου. Δεν γνώριζα προσωπικά τη νεαρή. Ήρθε μόνη της, μου έδειξε τη συσκευή και αποχώρησα».

Η οργανωμένη φυγή και η διαδρομή προς την Αθήνα

Καθώς οι ημέρες περνούσαν, οι Αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φυγή της δεν ήταν παρορμητική. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η 16χρονη κάλεσε ραδιοταξί και μετακινήθηκε μόνη της από το Ρίο προς την Αθήνα, πληρώνοντας 320 ευρώ.

Ο οδηγός ταξί κατέθεσε ότι η κοπέλα ήταν σιωπηλή στη διαδρομή, έβγαζε τα καλλυντικά της και βαφόταν, ενώ όταν έφτασαν στην περιοχή του Ζωγράφου του ζήτησε να την αφήσει ένα με δύο λεπτά μακριά από το σημείο που είχε υποδείξει.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνιση στον Ζωγράφο

Στην περιοχή του Ζωγράφου καταγράφεται η τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της. Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, η Λόρα φαίνεται να περπατά μόνη της, φορώντας μπουφάν με κουκούλα και κοιτώντας το κινητό της.

Κάμερες την καταγράφουν να ζητά wi-fi σε καφέ, να προσπαθεί να πουλήσει κοσμήματα σε χρυσοχοείο και να ψωνίζει σε μίνι μάρκετ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων.

Σε μικρή απόσταση βρέθηκε και η σχολική της τσάντα. Σε νεότερα πλάνα φαίνεται να έχει αλλάξει ρούχα, να κρατά νέα μαύρη τσάντα και να αγοράζει καθαριστικά, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι ίσως βρήκε προσωρινή στέγη. Από εκεί και μετά, τα ίχνη της χάνονται.

Το ενδεχόμενο δεύτερου ταξί προς Ομόνοια

Η δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη απηύθυνε έκκληση να εντοπιστεί οδηγός ταξί που, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Φως στο Τούνελ, μετέφερε την ανήλικη από τον Ζωγράφο στην Ομόνοια περίπου στις 11:30 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου.

Από την Ομόνοια αναχωρούν λεωφορεία με προορισμό τη Γερμανία μία φορά τον μήνα, με τελευταίο δρομολόγιο στις 15 Ιανουαρίου.

Οι έρευνες και το στοιχείο του διαβατηρίου

Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς ΚΤΕΛ και μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύπτει ότι η Λόρα χρησιμοποίησε μέσο που απαιτεί έλεγχο διαβατηρίου. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι, έναν μήνα πριν εξαφανιστεί, είχε φωτογραφίσει το διαβατήριό της, στοιχείο που η μητέρα της ανέφερε στις Αρχές με καθυστέρηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επισημαίνουν ότι το κρίσιμο ζητούμενο παραμένει ένα: να δοθεί άμεσα ένα σημάδι ζωής από τη 16χρονη Λόρα.