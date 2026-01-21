«Δεν επιστρέφω»: Γυναίκα φέρεται να είδε τη 16χρονη Λόρα στο Βερολίνο - Αλλάζουν ρότα οι έρευνες

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, η οποία στις 8 Ιανουαρίου έφυγε από το σπίτι της στο Ρίο και έκτοτε τα ίχνη της έχουν χαθεί.

Το νεαρό κορίτσι επί 12 ημέρες δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής με την Αστυνομία να προσπαθεί να συνθέσει το παζλ ώστε να φτάσει το συντομότερο δυνατό στα ίχνη της.

Πάντως, τις τελευταίες ημέρες, από την ΕΛΑΣ αναφέρεται ότι το ενδιαφέρον έχει πλέον στραφεί στη Γερμανία καθώς η ανήλικη εικάζεται πως έχει διαφύγει με πλαστό διαβατήριο.

Μάλιστα σύμφωνα με μια τελευταία εξέλιξη, η ΕΛΑΣ έχει δεχτεί κλήσεις που θέλουν αυτόπτες μάρτυρες να έχουν δει τη 16χρονη στη Γερμανία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, στις 18 Ιανουαρίου, υπήρξε η πληροφορία από γυναίκα που ζει στο Βερολίνο ότι την είδε στον προαστιακό της πόλης. Μάλιστα, φέρεται να την άκουσε και να λέει «Δεν επιστρέφω». Αν ισχύει αυτή η μαρτυρία η έρευνα μπαίνει στη δεύτερη φάση, όπου θα αναζητηθεί ο λόγος που έφυγε το παιδί.

Ακόμα, θα κληθούν και οι γονείς για απαντήσεις. Η μητέρα έχει ήδη ερωτηθεί από την ασφάλεια γι’αυτό και υποστηρίζει ότι δεν έχει μιλήσει με το παιδί της από την ημέρα της εξαφάνισης.

Παρατείνεται το Amber Alert

Με απόφαση της Eισαγγελίας, παρατάθηκε για επιπλέον 48 ώρες το Amber Alertπου είχε αρχικά εκδοθεί.

Όπως αναφέρεται από τις αστυνομικές έρευνες, η Λόρα ενδέχεται είτε να κρύβεται σε κάποιο οικείο σπίτι είτε να έχει ήδη διαφύγει από τη χώρα, με προορισμό τη Γερμανία απ' όπου καταγόταν.

Η Λόρα Λομπτέφ (το πλήρες όνομά της) έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.