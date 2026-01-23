Εξαφάνιση Λόρα: Το θρίλερ με τη μυστηριώδη «Άννα» από του Ζωγράφου και η απάντηση της Γερμανίας

Το πέπλο μυστηρίου γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα πυκνώνει, καθώς οι αρχές επικεντρώνονται πλέον σε ένα πρόσωπο-κλειδί που φαίνεται να είχε κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις της ανήλικης πριν χαθούν τα ίχνη της. Πρόκειται για την «Άννα», μια νεαρή κοπέλα την οποία η Λόρα φέρεται να γνώρισε το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο υπάρχουν υποψίες ότι η «Άννα μπορεί και να μην είναι υπαρκτό πρόσωπο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το φιλικό περιβάλλον της 16χρονης, η Άννα είναι περίπου 18 ετών με καταγωγή από την Ουκρανία που φέρεται να διαμένει στην περιοχή του Ζωγράφου. Η Λόρα που έχει πρόβλημα με την γλώσσα καθώς δεν μιλάει καλά ελληνικά ή αγγλικά φαίνεται να μπορεί να συνεννοηθεί με την «Άννα» στα ρωσικά.

Οι δύο τους φέρεται να γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της Άννας στην Πάτρα. Μάρτυρας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Λόρα μιλούσε συχνά για εκείνη, ενώ είχε εκμυστηρευτεί πως η 18χρονη είχε γνωρίσει και τους γονείς της – ένας ισχυρισμός που, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται από την οικογένεια.

Τα δύο σενάρια που εξετάζει η Ασφάλεια

Το γεγονός ότι κανείς από το στενό οικογενειακό περιβάλλον δεν θυμάται ή δεν έχει δει ποτέ την Άννα, οδηγεί τις Αρχές σε δύο βασικά ενδεχόμενα, είτε ότι η Λόρα έχει δημιουργήσει ένα φανταστικό πρόσωπο ως «κάλυψη», προκειμένου να σχεδιάσει την απομάκρυνσή της από το σπίτι χωρίς να κινήσει υποψίες. Ωστόσο, στην αστυνομία μελετούν και ένα ακόμα ενδεχόμενο, αυτό της συγκάλυψης. Δηλαδή, η Άννα να είναι υπαρκτό πρόσωπο και η Λόρα να διέγραψε σκόπιμα τους λογαριασμούς της στα social media, ώστε να εξαφανίσει τα ίχνη των συνομιλιών τους και να μην αποκαλυφθεί η τοποθεσία της.

«Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει για να πάει να δει μια φίλη της, την Άννα, και τη γιαγιά της στην Αθήνα», ανέφερε μάρτυρας για τις τελευταίες ώρες της 16χρονης πριν την εξαφάνιση.

Το «τυφλό» σημείο στις έρευνες του Βερολίνου

Παράλληλα με τις έρευνες στην Αθήνα, η Ελληνική Αστυνομία βρισκόταν σε επικοινωνία με τις γερμανικές αρχές, μετά από μαρτυρία γυναίκας που υποστήριξε ότι είδε τη Λόρα στον προαστιακό σιδηρόδρομο του Βερολίνου.

Η απάντηση από τη Γερμανία, ωστόσο, ήταν αρνητική, καθώς είναι πρακτικά αδύνατη η ταυτοποίηση, μιας και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου διαγράφεται αυτόματα εντός 48 ωρών. Η καθυστέρηση στη διαβίβαση της πληροφορίας κατέστησε τις κάμερες «τυφλές», αφήνοντας τις γερμανικές αρχές χωρίς οπτικό υλικό που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει αν η 16χρονη κατάφερε όντως να ταξιδέψει στο εξωτερικό.