Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Λόρα: Στο προσκήνιο σημαντικές πληροφορίες - Συνεχίζεται η αναζήτηση

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρα παρά τις πληροφορίες ότι έχει μεταβεί στην Γερμανία, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού», υπογραμμίζοντας πως έχουν προκύψει σημαντικές πληροφορίες που αξιοποιούνται.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές που συνεχίζουν την αναζήτηση της 16χρονης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Για την εξαφάνιση της ανήλικης Λόρα Λομτέφ 16 ετών, έχουν προκύψει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες αξιοποιούνται και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οι προσπάθειες αναζήτησης και η κινητοποίηση συνεχίζονται, καθώς η ανήλικη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, μέχρι να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

«Όταν ειδοποιηθήκαμε, είχε ήδη φύγει στο εξωτερικό»

Στο εξωτερικό είχε διαφύγει η 16χρονη Λόρα όταν ενημερώθηκε η Αστυνομία για την εξαφάνισή της, όπως έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στην Πάτρα στις 19:40 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται από την έρευνα, εκείνη την ώρα η Λόρα είτε βρισκόταν ήδη εν πτήσει, είτε είχε προσγειωθεί σε γερμανικό έδαφος, καθώς η πτήση της είχε αναχωρήσει περίπου τρεις ώρες νωρίτερα, σημείωσε η κ. Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ.

Τροχοπέδη στις έρευνες φαίνεται να ήταν το γεγονός ότι, ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες συνεργάστηκαν άμεσα με την ΕΛ.ΑΣ., η γερμανική εταιρεία με την οποία τελικά αναχώρησε η 16χρονη, δεν παρείχε πληροφορίες για το ταξίδι της, επικαλούμενη τους εσωτερικούς της κανονισμούς. Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την εταιρεία αν η συγκεκριμένη πτήση πραγματοποιήθηκε με την 16χρονη εντός του αεροσκάφους.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, δεν έχει καταγραφεί η ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου της Λόρα στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία υπάρχει μία μαρτυρία από 45χρονη ελληνικής καταγωγής, η οποία υποστηρίζει πως είδε μία ανήλικη που έμοιαζε με την 16χρονη στο μετρό του Βερολίνου. Προς ώρας, όμως, η μαρτυρία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό.

Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε ότι το κορίτσι μιλούσε στο τηλέφωνο στα γερμανικά και άκουσε τη φράση: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ».

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού μέσω Europol, προκειμένου σε περίπτωση εντοπισμού της ανήλικης να υπάρξει άμεση ενημέρωση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι κάποιο άτομο τη βοήθησε στη μετακίνησή της.