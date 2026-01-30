Λόρα: Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο από την Ομόνοια για να πετάξει στη Φρανκφούρτη

Μετά τις πληροφορίες και την μαρτυρία του ταξιδιωτικού πράκτορα, στο φως έρχεται και το ντοκουμέντο από την στιγμή που η 16χρονη Λόρα πηγαίνει σε γραφείο στην Ομόνοια για να αγοράσει το αεροπορικό εισιτήριο, που θα την έβγαζε εκτός Ελλάδας.

Στο υλικό που ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται καθαρά η ανήλικη, με μαύρα ρούχα και μαύρο καπέλο, να βρίσκεται στο γκισέ και να βγάζει εισιτήριο για να πετάξει στην Φρανκφούρτη. Την παρουσία της επιβεβαίωσε σήμερα με δηλώσεις του ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου που ανέφερε ότι η αγνοούμενη κοπέλα πήγε μόνη της στο πρακτορείο, επέδειξε γερμανικό διαβατήριο και πλήρωσε το εισιτήριο με μετρητά.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» απ' όπου πέταξε με προορισμό την γερμανική πόλη. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τη νομοθεσία ένας ανήλικος από τα 16 χρόνια του και πάνω μπορεί να ταξιδέψει χωρίς συνοδό.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η 16χρονη βρίσκεται στη Φρανκφούρτη ή σε γειτονικές γερμανικές πόλεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι υπήρχε τρίτο πρόσωπο που τη βοήθησε. Σημειώνεται επίσης ότι αναχώρησε από την Ελλάδα την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής της.

Η 16χρονη είχε φύγει από το σπίτι της οικογένειάς της έξω από την Πάτρα, στο Ρίο, έχοντας μαζί της το διαβατήριο και κάποια κοσμήματα που - όπως έγινε γνωστό - πούλησε στην Αθήνα πριν αναχωρήσει. Παράλληλα, φρόντισε να κλείσει όλους τους λογαριασμούς της στα social media αλλά και το mail της.