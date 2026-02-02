Εξαφάνιση Λόρα: «Τελευταία φορά που την είδα, ήταν 13 χρονών» δηλώνει ο ετεροθαλής αδερφός της

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν από τις 8 Ιανουαρίου, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ηέφηβη φαίνεται να βρίσκεται στη Γερμανία, όμως παραμένει ασαφές πώς κατάφερε να ταξιδέψει μόνη, ως ανήλικη, με αεροπορική εταιρεία.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η Λόρα είχε οργανώσει προσεκτικά τη διαφυγή της από το σπίτι της στο Ρίο και από την Ελλάδα, με πιθανή βοήθεια κατά τη διάρκεια της παραμονής της σε Πάτρα και Αθήνα, αλλά και στο ταξίδι προς τη Γερμανία. Υποθέτουν ότι φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι στη Φρανκφούρτη ή στο Αμβούργο.

Αρχικά οι έρευνες στράφηκαν στον ετεροθαλή αδερφό της, που ζει μόνιμα στη Γερμανία, με την υποψία ότι κάποιος συγγενής την βοήθησε. Ωστόσο, ο ίδιος διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή, μιλώντας στο «Live News»: «Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που μεγάλωσε στη Γερμανία και μετά μεταφέρεται σε άλλη χώρα, που δεν γνωρίζει ούτε τη γλώσσα. Ο πατέρας μου είχε ζητήσει κάποια στιγμή να επισκεφθεί την Ελλάδα και εγώ συμφώνησα. Το πολύ να ανταλλάξαμε 20 λέξεις στο σύνολο. Την είδα τελευταία φορά όταν ήταν 13 χρόνων, ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η μητέρα της Λόρα σημειώνει ότι δεν υπήρξαν ποτέ καβγάδες μεταξύ τους, απλώς είχαν ελάχιστη επαφή. «Δεν ζήσαμε ποτέ σαν οικογένεια. Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη εκείνος 35 και εκείνη 16. Ήταν πολύ κλεισμένη στον εαυτό της, συνέχεια στο κινητό. Της προτείναμε να πάμε στην παραλία, αλλά δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά σαν άγνωστο άντρα. Ο πατέρας της τον είχε καλέσει στην Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν είχαν ζήσει μαζί», δηλώνει.