Νέα στοιχεία για τη Λόρα: Ο πατέρας έμαθε πρώτος πως βρισκόταν Γερμανία - Αναζητείται πρόσωπο κλειδί

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό τόσο στις ελληνικές όσο και στις γερμανικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, ο πατέρας της ανήλικης φαίνεται πως είχε καθοριστική συμβολή στον εντοπισμό πιθανής τοποθεσίας της κόρης του. Όπως ανέφερε στις Αρχές, η Λόρα φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη.

Η συγκεκριμένη πληροφορία προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έπειτα από προσωπική επικοινωνία του πατέρα με τη Lufthansa, μέσω της οποίας υποστήριξε ότι κατάφερε να αντλήσει στοιχεία για τη μετακίνησή της. Παρά την αρχική ανακούφιση που προκάλεσε η εξέλιξη αυτή στην οικογένεια, παραμένει ασαφές αν η βεβαιότητα αφορά την ασφάλεια της ανήλικης ή σχετίζεται με υποψίες γύρω από τα αίτια της εξαφάνισής της.

Οι γονείς της Λόρα σημειώνουν ότι στη Φρανκφούρτη δεν διαθέτουν συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον, σε αντίθεση με το Αμβούργο, όπου διαμένουν γνωστά τους πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο ετεροθαλής αδελφός της. Ο τελευταίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει στις γερμανικές Αρχές ότι δεν έχει καμία γνώση για την υπόθεση.

Παράλληλα, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την παρουσία της 16χρονης στη Φρανκφούρτη. Η απάντηση που δόθηκε στις ελληνικές Αρχές χαρακτηρίζεται ασαφής, καθώς δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η άφιξή της στο αεροδρόμιο.

Το πρόσωπο-κλειδί

Στην υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο και ένα πρόσωπο ιδιαίτερης σημασίας: η γυναίκα που, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε στενή σχέση εμπιστοσύνης με τη Λόρα και λειτουργούσε για εκείνη ως δεύτερη μητέρα. Πρόκειται για το άτομο που είχε προχωρήσει σε καταγγελία στις γερμανικές Αρχές σε βάρος του πατέρα της ανήλικης, γεγονός που είχε οδηγήσει τη 16χρονη, για μικρό χρονικό διάστημα, σε δομή φιλοξενίας.

Από την Ελλάδα στη Γερμανία

Την ίδια ώρα, η διαδρομή που φέρεται να ακολούθησε η Λόρα εξακολουθεί να εγείρει ερωτήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η ανήλικη φαίνεται να διένυσε απόσταση περίπου 2.300 χιλιομέτρων μέσα σε 12 ώρες, χωρίς να καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας.

Από το Ρίο φέρεται να κινήθηκε προς περιοχές όπως η Ομόνοια και του Ζωγράφου, όπου λειτουργούν μικρά ταξιδιωτικά γραφεία, δυσχεραίνοντας την ιχνηλάτηση της πορείας της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι η 16χρονη φέρεται να είχε μαζί της δύο κινητά τηλέφωνα. Το ένα χρησιμοποιούταν αποκλειστικά για την αποστολή κρυπτογραφημένων email μέσω ελβετικής υπηρεσίας, ενώ το δεύτερο για τηλεφωνικές επικοινωνίες, στοιχείο που δείχνει γνώση τρόπων απόκρυψης ψηφιακών ιχνών.

Δύσκολος ο εντοπισμός

Η ΕΛΑΣ έχει καταφέρει να χαρτογραφήσει τη διαδρομή της Λόρας μέχρι το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και να εξετάσει τις τηλεφωνικές της επαφές. Ωστόσο, η χρήση κρυπτογραφημένων υπηρεσιών καθιστά τον εντοπισμό της ιδιαίτερα δύσκολο.

Οι γερμανικές Αρχές έχουν ενημερώσει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση ή παρακολούθηση των αριθμών τηλεφώνου που φέρεται να χρησιμοποιούσε.

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση οδηγού ταξί, ο οποίος φέρεται να τη μετέφερε προς το αεροδρόμιο, ενώ οι ελληνικές Αρχές αναμένουν –χωρίς βεβαιότητα– τη λίστα επιβατών από τις γερμανικές υπηρεσίες.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρας παραμένει ανοιχτή και γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα, με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία της οικογένειας να κορυφώνεται.