Πώς αντέδρασε η μητέρα της Λόρα όταν έμαθε για τη Γερμανία - Κινητοποιείται και η Europol

Στη Γερμανία βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από τις 8 Ιανουαρίου, όπως επιβεβαίωσε μόλις χθες, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, η Lufthansa. Πλέον, για τον εντοπισμό της ανήλικης έχουν κινητοποιηθεί και οι γερμανικές Αρχές.



Το σημείωμα της εταιρείας, που γράφει ότι «Η Λόρα ταξίδεψε μόνη της στην πτήση, δεν έχουμε άλλη ενημέρωση»:

Lufthansa

Η... ανακούφιση της μητέρας της

Εντύπωση προκάλεσε στους αστυνομικούς, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του MEGA η πρώτη αντίδραση της μητέρας της Λόρα, όταν έμαθε ότι βρίσκεται στη Γερμανία. Η γυναίκα φέρεται πως ένιωσε ανακούφιση, «σαν να έφυγε ένα βάρος από πάνω της, σαν να ηρέμησε. Έκανε εντύπωση η στάση αυτή στους αστυνομικούς. Έδειχνε ήρεμη, ίσως γιατί η κόρη της έδειξε ένα ίχνος ζωής. Είναι στη Γερμανία».

Από την πλευρά τους, ο ετεροθαλής αδελφός της και η μητέρα του εκτιμούν ότι η 16χρονη δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα.



«Ξέρει πού μένω, μπορεί να μην έχει το τηλέφωνό μου αλλά ξέρει πού μένω. Αλλά δεν έρχεται, δεν ήμασταν τόσο κοντά. Ξέρει ότι εάν έλθει σε εμένα θα την παραπέμψω στους γονείς της», είπε η μητέρα του αδελφού της.



Ο αδελφός της επανέλαβε ότι δεν είχαν επαφές. «Την τελευταία φορά που την είδα ήταν 13 ετών. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου».

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το MEGA, ο πατέρας της Λόρα φέρεται να είπε: «Έχω ήδη βοηθήσει αρκετά» στην έρευνα για τον εντοπισμό της.

Υπενθυμίζουμε ότι το ταξίδι της Λόρα στη Γερμανία πραγματοποιήθηκε πριν δηλωθεί επισήμως η εξαφάνισή της. Μετά τη σχετική δήλωση, η Ελληνική Αστυνομία ενημέρωσε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που εκτελούν πτήσεις προς τη Γερμανία. Παράλληλα, οι γερμανικές Αρχές έχουν ενημερωθεί μέσω της Europol, ώστε σε περίπτωση εντοπισμού της ανήλικης να υπάρξει άμεση επικοινωνία με την ΕΛ.ΑΣ.



Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Αστυνομίας για τη στάση της εν λόγω αεροπορικής εταιρείας, επισημαίνοντας στο ΕΡΤnews ότι δεν είχε ανταποκριθεί εγκαίρως στο σχετικό αίτημα, παρά το γεγονός ότι ήταν γνωστό πως η ζωή της Λόρα ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

