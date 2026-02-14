Νέο επεισόδιο στο θρίλερ με τη 16χρονη Λόρα: Εξαφανίστηκε οικειοθελώς κατά τους Γερμανούς

Σε αδιέξοδο έχουν πέσει οι έρευνες για την υπόθεση της 16χρονης Λόρα που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις βρίσκεται στο Βερολίνο, καθώς οι ελληνικές και γερμανικές αρχές δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο αν η εξαφάνισή της είναι αρπαγή ή μία οικειοθελής απομάκρυνση από το σπίτι των γονιών της στην Πάτρα.

Την περασμένη Δευτέρα υπήρξε ευρωπαϊκή εντολή έρευνας μετά από αίτημα της ελληνικής εισαγγελίας. Οι γερμανικές Αρχές έκαναν για λίγα δευτερόλεπτα άρση του τηλεφωνικού απόρρητου κι έτσι διαπίστωσαν ότι το κινητό εκπέμπει από το Βερολίνο.

Σταμάτησε η επισύνδεση της συσκευής

Ο Γερμανός εισαγγελέας παρενέβη και ζήτησε να παύσει άμεσα η άρση γιατί δεν υπάρχει διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις αρπαγής και οι γερμανικές Αρχές αποφάσισαν να διακόψουν την εντολή έρευνας και να παύσουν την επισύνδεση της συσκευής.

Ωστόσο, οι δικαστικές Αρχές της Ελλάδας προσπαθούν να διαβιβάσουν έγγραφα προς τις γερμανικές Αρχές που να στοιχειοθετούν ότι ο κίνδυνος αρπαγής είναι υπαρκτός.

Τη Δευτέρα αναμένεται να υπάρξει τηλεδιάσκεψη μεταξύ των γερμανικών και ελληνικών Αρχών για την υπόθεση της 16χρονης. Έλληνες αστυνομικοί εμφανίζονται ενοχλημένοι από την στάση των Γερμανών συναδέλφων τους που τις χαρακτηρίζουν ως «τυπικές». Οι Έλληνες αστυνομικοί τονίζουν σύμφωνα με το Mega ότι εάν υπήρχε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, θα έβλεπαν που κινείται η ανήλικη, η αν χρησιμοποιεί η ίδια το κινητό ή κάποιος άλλος που ενδεχομένως την κρατάει.

Στόχος της σύσκεψης είναι να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός γιατί κανείς έως τώρα δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι η Λόρα δεν κινδυνεύει.

Οι αρχές της Γερμανίας, που εξέτασαν τα στοιχεία, έκριναν πως δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας (αρπαγής) και, ως εκ τούτου, σταμάτησαν τη διαδικασία της επισύνδεσης (παρακολούθησης), θεωρώντας την υπόθεση ως απλή εξαφάνιση, «οικειοθελή αποχώρηση», γεγονός που περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα περαιτέρω αστυνομικών ενεργειών.

Σχολιάζοντας τα νέα δεδομένα της υπόθεσης ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως το στίγμα από μόνο του δεν αρκεί αν δεν ταυτοποιηθεί ο κάτοχος.

«Σημασία δεν έχει μόνο το στίγμα, όσο το να βρεθεί ο κάτοχος του κινητού και να επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τη 16χρονη».