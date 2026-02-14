Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Το κινητό της εξέπεμψε σήμα από το Βερολίνο - Χρησιμοποιείται από γυναίκα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα τα ίχνη της οποίας αγνοούνται από τις 8 Ιανουαρίου όταν και έφυγε από την Πάτρα με προορισμό την Αθήνα.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά το πρωί του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου, το κινητό της ανήλικης εξέπεμψε σήμα από το Βερολίνο και πιο συγκεκριμένα την περασμένη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου. Μετά από αίτημα της Eurojust θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη ανάμεσα στις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές Ελλάδος και Γερμανίας για το θέμα.

Κατόπιν Ευρωπαϊκής Εντολής, το κινητό της φαίνεται να είναι ενεργοποιημένο και χρησιμοποιείται από γυναίκα, χωρίς ωστόσο να εξακριβώνεται ότι πρόκειται για την 16χρονη Λόρα.

Ο Γερμανός Εισαγγελέας μετά από έρευνα και σχετικών δημοσιευμάτων στη χώρα περί οικειοθελούς εξαφάνισης, αιτήθηκε περισσότερα στοιχεία περί αρπαγής της κοπέλας και λόγω του ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις αρπαγής της κοπέλας διακόπτει την εντολή Έρευνας και παύει την επισύνδεση της συσκευής.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι γερμανικές Αρχές ως εξαφάνιση και αγνοούμενου προσώπου.

Ταξίδεψε με χαρτί «υπογεγραμμένο από τη μητέρα της»

Υπενθυμίζεται ότι, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa επιβεβαίωσε το ταξίδι με προορισμό τη Γερμανία το οποίο φέρεται να πραγματοποίησε την ίδια ημέρα με την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με μαρτυρία συνεπιβάτη της στην πτήση για Φρανκφούρτη να ρίχνει φως στις συνθήκες αναχώρησής της. Ο συνεπιβάτης της ανήλικης περιέγραψε περιστατικό που σημειώθηκε στο γκισέ του check in, λίγο πριν την επιβίβασή της στο αεροπλάνο.

«Την ημέρα εκείνη, στο γκισέ που κάνουμε check in, η κοπέλα ήταν μπροστά από εμένα και υπήρξε μία διαμάχη. Διαφωνούσε με την υπάλληλο που ήθελε να ελέγξει το εισιτήριο και το χαρτί που είχε υπογεγραμμένο από τη μαμά της. Η υπάλληλος δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία και περίμενε να έρθει μία πιο μεγάλη, προϊσταμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.