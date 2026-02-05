Εξαφάνιση Λόρα: Αποκαλύψεις για την πτήση στη Γερμανία - «Είχε χαρτί υπογεγραμμένο από την μαμά της»

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη φυγή της 16χρονης Λόρα στη Γερμανία, με μαρτυρία συνεπιβάτη της στην πτήση για Φρανκφούρτη να ρίχνει φως στις συνθήκες αναχώρησής της.

Ο συνεπιβάτης της ανήλικης περιέγραψε περιστατικό που σημειώθηκε στο γκισέ του check in, λίγο πριν την επιβίβασή της στο αεροπλάνο.

«Την ημέρα εκείνη, στο γκισέ που κάνουμε check in, η κοπέλα ήταν μπροστά από εμένα και υπήρξε μία διαμάχη. Διαφωνούσε με την υπάλληλο που ήθελε να ελέγξει το εισιτήριο και το χαρτί που είχε υπογεγραμμένο από τη μαμά της. Η υπάλληλος δεν μπορούσε να πάρει πρωτοβουλία και περίμενε να έρθει μία πιο μεγάλη, προϊσταμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Mega.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η προϊσταμένη έδωσε τελικά το «πράσινο φως» για την επιβίβαση της ανήλικης, καθώς το έγγραφο έφερε υπογραφή της μητέρας της, παρότι επρόκειτο για φωτοτυπία.

«Της λέει ότι αφού υπάρχει υπογραφή της μαμάς της, ισχύει. Δεν την άφησαν τελευταία. Ήταν μπροστά από εμένα και από την εγγονή μου. Παίρνει την κάρτα επιβίβασης, γυρνάει και της λέει ο νεαρός "είναι όλα εντάξει;" και εκείνη απάντησε "ναι, ναι, είναι όλα εντάξει"», πρόσθεσε.

Επιβεβαίωσε το ταξίδι η αεροπορική εταιρεία

Επιπλέον, όπως αποκαλύφθηκε, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa επιβεβαίωσε ότι το νεαρό κορίτσι πράγματι ταξίδεψε στις 8 Ιανουαρίου με προορισμό τη Γερμανία.

Μιλώντας στο Action24, η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε την είδηση. «Μετά από 5 αιτήματα της ΕΛΑΣ από τις 12 Ιανουαρίου, σήμερα μας επιβεβαίωσαν ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Γερμανία» τόνισε η κα Δημογλίδου.

Δείτε το έγγραφο που εξασφάλισε το flash.gr

Ωστόσο, η γερμανική αεροπορική εταιρεία δεν έδωσε κανένα άλλο στοιχείο στην Ελληνική Αστυνομία. Έτσι, οι έρευνες των Αρχών στρέφονται πλέον στη Γερμανία προκειμένου να εντοπιστεί η Λόρα. «Δεν γνωρίζουμε, εάν βρεθεί, πώς θα αντιμετωπιστεί από τις γερμανικές Αρχές. Υπάρχει άλλη διαδικασία στη Γερμανία» σημείωσε η κα Δημογλίδου.