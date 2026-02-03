Πατέρας της 16χρονης Λόρα: «Συνεχίστε εσείς να την ψάχνετε - Έχω ήδη βοηθήσει αρκετά»

Αινιγματικές πληροφορίες έρχονται στο φως γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα, με μαρτυρίες που περιγράφουν ένα θολό οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο, χωρίς μέχρι στιγμής κάποιο σαφές στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Οι πολίτες παρακολουθούν με αγωνία την υπόθεση, ενώ ο πατέρας της κοπέλας παραμένει στο Ρίο και δεν έχει ταξιδέψει στη Γερμανία για να την αναζητήσει.

Σε σύντομη επικοινωνία με Γερμανό δημοσιογράφο, που συνεργάζεται και με ελληνικό μέσο, η απάντησή του ήταν λακωνική: «Τίποτε απολύτως. Εγώ ό,τι ήταν να βοηθήσω το έχω κάνει. Όσο βοήθησα, βοήθησα. Αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε τη», δήλωσε, όταν ρωτήθηκε για τυχόν νέα στοιχεία.

Οι γονείς της Λόρα σημειώνουν ότι στη Φρανκφούρτη δεν διαθέτουν συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον, σε αντίθεση με το Αμβούργο, όπου διαμένουν γνωστά τους πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο ετεροθαλής αδελφός της. Ο τελευταίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει στις γερμανικές Αρχές ότι δεν έχει καμία γνώση για την υπόθεση.

Παράλληλα, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την παρουσία της 16χρονης στη Φρανκφούρτη. Η απάντηση που δόθηκε στις ελληνικές Αρχές χαρακτηρίζεται ασαφής, καθώς δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η άφιξή της στο αεροδρόμιο.